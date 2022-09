Pracuje Dzurinda na ďalšej SDK? Rozhovory mal už s viacerými, spomínajú sa tieto MENÁ!

archívne video

"V tejto chvíli sa mi zdá, že ako základ nového projektu by malo vzniknúť niečo nové. Ak chcete aj politická strana, ktorej líder by mal v rukách nejaké žetóny, aby vedel rozvíjať širšiu spoluprácu. Takémuto projektu sa snažím vdýchnuť dušu," povedal o novom projekte expremiér Dzurinda pre SME.

Ten má svoju motiváciu, prečo chce do niečoho takého ísť. "Chcem zabrániť, aby prepadali hlasy tak, ako prepadali v posledných voľbách. Vrátane môjho hlasu," povedal o svojich plánoch ďalej expremiér Dzurinda. Zdá sa, že momentálne sa do tejto spolupráce hrnú hlavne strany pod 5-percentnou výkonnosťou v prieskumoch.

Nebránime sa tomu, tvrdí ODS

Jednou z nich je aj ODS. "Keď nás osloví, tak sa tomuto nebránime," reagoval predseda a bývalý generál Pavel Macko. Toho vraj Dzurinda s novým projektom priamo neoslovil, no neformálne sa zhovárali, keď bol na návšteve bruselského think-tanku, ktorého prezidentom je Dzurinda od roku 2013.

Galéria fotiek (6) Generál Pavol Macko.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Nechcem zažiť sklamanie ako v roku 2020, reaguje Miroslav Kollár

Takéto rokovania by neodmietla a nepoprela ich ani strana Spolu, kde pôsobil kedysi aj Macko. Jej terajší predseda, primátor Hlohovca a poslanec NR SR Miroslav Kollár teraz uvažuje, "ako ďalej od stredu". "Za seba môže povedať v tejto chvíli toľko, že urobím všetko pre to a v akejkoľvek zmysluplnej a uveriteľnej politickej konštelácii, aby neprepadol ani jeden hlas stredopravého demokratického voliča. Pretože opäť raz pôjde o voľby, ktoré neurčia len zloženie vlády na nasledujúce štyri roky, ale môžu tiež rozhodnúť o charaktere štátu na niekoľko desaťročí. Nechcem viac zažiť sklamanie z posledných volieb, keď státisíce demokratických voličov zostali za bránami parlamentu a aj preto dnes vládnutie vyzerá tak, ako vyzerá," povedal Kollár.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

AKO ĎALEJ NAPRAVO OD STREDU? Sledujem pozorne už niekoľko mesiacov vývoj komunikácie Mikuláša Dzurindu na tému... Posted by Miroslav Kollár SPOLU - občianska demokracia on Sunday, September 18, 2022

Proti nie je ani Drucker, nechce však umelé spájania

Na takéto rokovania bol prizvaný aj líder Dobrej voľby a Umiernených a bývalý minister zdravotníctva Tomáš Drucker. "Je to správne smerovanie - aby sa stredopravé sily integrovali," vraví Drucker. "Na druhej strane to musí mať nejaké hodnotové, obsahové, programové prieniky a najmä lídra, aby to nebolo umelé spojenie," priznal Drucker. Ten sa so svojou Dobrou voľbou v prieskumoch už mesiace nachádza na veľmi nízkych úrovniach okolo jedného až dvoch percent podpory.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Maarty

A čo Za ľudí?

Denník mal otázky ohľadom možného spájania sa aj na koaličnú Za ľudí, ktorej však došli poslanci a v parlamente už dokona stratili aj klub. Na tieto úvahy predsedníčka najmenšej strany súčasnej trojkoalície nereagovala ani šéfka strany Veronika Remišová. Ich podpora sa rovnako hýbe na veľmi nízkych číslach a dá sa povedať, že od februára 2021 prakticky ešte neprekročili 5-percentné kvórum v prieskumoch.

Galéria fotiek (6) Programový snem Za ľudí schválil kandidatúru niekoľkých primátorov a predsedov krajov

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Veľký adept - KDH

Avšak subjekt, pri ktorom sa hovorí ako o veľkom a takmer istom adeptovi v novej Dzurindovej družine, by mohli byť Kresťanskí demokrati z KDH. Ich predseda a prešovský župan Milan Majerský sa s Dzurindom stretol ešte pred letom. Strana sa aktuálne pohybuje asi na šiestich až siedmich percentách v prieskumoch. "Vtedy to nebolo nič konkrétne. Vzniknúť mala niečo ako protiváha toho, čo je dnes," potvrdil Majerský jeho rozhovor s Dzurindom. Dávajú si však veľký pozor. Ak by totiž bol pred voľbami opäť reálny scenár, že sa kresťanskí demokrati opäť nedostanú do parlamentu, stanovisko o spájaní prehodnotia. "Tretíkrát si už nechceme dovoliť hazard s prepadnutím hlasov," vraví Majerský.

Galéria fotiek (6) Milan Majerský

Zdroj: TASR – Milan Kapusta

Líder progresívcov Šimečka sa s Dzurindom stretol už v máji

Už medializovanú fotografiu s Dzurindom si v máji na sociálnu sieť zavesil aj nový šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. "Debata o behu aj politike. Viac o tom prvom," písal vtedy Šimečka pri fotografii. Ten však odmieta, že by diskutovali o Dzurindovom projekte. "Neviem, čo by sa muselo stať, aby PS nešlo samostatne do volieb," vraví.