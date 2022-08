Menšinová vláda sa môže stať realitou: Otázkou podľa Kollára je, ako sa k nej bude SaS správať

BRATISLAVA - Pokiaľ SaS odíde z vlády, realitou bude menšinová vláda. Otázkou je, ako sa k nej bude SaS správať. Vyplýva to z vyjadrení predsedu parlamentu a Sme rodina Borisa Kollára. Zákony sa podľa neho dajú prijímať aj s menej ako 76 poslancami. Ak to nebude možné a SaS bude konať spolu s opozíciou, treba ísť podľa Kollára do predčasných volieb.

"Keď Sulík odíde, menšinová vláda je faktom. Začiatkom septembra máme schôdzu v parlamente. Bude záležať na tom, ako sa bude k menšinovej vláde správať SaS. Či bude ochotná nám pomôcť otvoriť parlament, aby bol uznášaniaschopný," povedal Kollár novinárom s tým, že sa dajú prijímať zákony aj s menším počtom poslancov, pretože na hlasovaní nezvyknú byť prítomní všetci. "Dá sa vládnuť, pokiaľ sa SaS bude tváriť, že nechce povaliť túto vládu," skonštatoval.

Ak bude SaS konať spolu s opozíciou napríklad tak, že budú vyvolávať v parlamente neuznášaniaschopnosť, treba sa podľa Kollára rozprávať o tom, že takáto vláda nemôže fungovať. "Treba sa postaviť pred ľudí a povedať, že sme to nezvládli a poďme do predčasných volieb," vyhlásil. Vláda podľa neho nemôže len "kúriť a svietiť" v čase zvyšovania cien potravín či energií, keď treba pomáhať ľuďom.

Toto je podľa Kollára schizofrenické

Považuje za schizofréniu, keď niekto odíde z vlády, nebude ju podporovať a zároveň by nepodporil predčasné voľby. Kollár zopakoval, že je za to, aby táto vláda dokončila volebné obdobie v štvorkoalícii. Zároveň potvrdil, že rokovanie koalície bude v sobotu (20. 8.), aby po dovolenke mohol na stretnutie prísť šéf SaS Richard Sulík.

Piatkové (12. 8.) stretnutie koalície vo vládnom hoteli Bôrik finálne riešenie neprinieslo. Predsedníctvo a poslanci OĽANO ešte predtým vyhlásili, že líder OĽANO Igor Matovič ostane ministrom financií aj po uplynutí ultimáta od SaS. Liberáli zopakovali, že pokiaľ Matovič neodíde do konca augusta z vlády, ministri za SaS podajú demisiu. Premiér Eduard Heger (OĽANO) možnosť predčasných volieb nepripúšťa a apeluje na stabilitu. OĽANO i Za ľudí hovoria o potrebe zachovať štvorkoalíciu.

Nejde o osobný spor s Matovičom, ak by išlo, tak odídem po slovách o idiotoch, tvrdí Sulík

"Ak by išlo o osobný spor, tak z vlády odídem už vtedy, keď ma Igor Matovič nazval idiotom. Napriek všetkým urážkam a klamstvám, na ktoré už vyše roka nereagujem a nad ktorými som sa povzniesol, som navrhol Igorovi Matovičovi ešte minulý rok zakopať vojnovú sekeru. Ponúkol som mu spoluprácu a uistil som ho, že môže rátať s plnou podporou poslaneckého klubu. To platilo aj v prípade veľkej investície Volva na Slovensku, keď som mu navrhol, aby so mnou išiel do Göteborgu a následne sa zúčastnil na tlačovej besede. To všetko boli kroky na to, aby sa naše vzťahy znormánili. Toto by predsa nerobil niekto, kto by mal s tým druhým osobný spor," priblížil predseda SaS Richard Sulík.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Maarty

Opak sa však podľa SaS stal pravdou. "Napriek snahe Richarda Sulíka kultivovane a konštruktívne vyriešiť koaličnú krízu sme neustále vystavovaní rôznym útokom a klamstvám. Každý jeden status Igora Matoviča, bohužiaľ, potvrdzuje, že tento politik nie je spôsobilý byť členom vlády, osobitne v čase toľkých kríz, ktorým Slovensko aktuálne čelí," hovorí ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Podľa podpredsedu SaS Branislava Gröhlinga nedokáže Matovič prijať čo len náznak kritiky. "Tak, ako svoje statusy venoval pani prezidentke, pani Baťovej, vedcovi Čekanovi či šéfredaktorovi Aktualít, teraz ich venuje Richardovi Sulíkovi. Namiesto toho, aby priznal svoje chyby a nechal dovládnuť štvorkoalíciu, tak z toho robí osobný spor, prehlbuje vládnu krízu a je prilepený na stoličke. Ako máme my spraviť krok späť, keď tento človek, ktorý sa v jeden deň ospravedlní za všetky hriechy, o ktorých ani nevie, a na druhý deň svojím statusom douráža megainvestíciu Volva, len potvrdzuje, že s ním sa jednoducho vládnuť nedá?" pýta sa Branislav Gröhling.