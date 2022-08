Zlé správy: Na Slovensku pokračujeme v zdražovaní, s dvojcifernou infláciou patríme k najhorším

archívne video

Spotrebiteľské ceny piaty mesiac za sebou rástli dvojciferným tempom. Najvýznamnejšie výdavkové položky slovenských domácností, potraviny a bývanie vrátane energií, boli medziročne drahšie takmer o pätinu. Aktuálne ťahali ceny nahor najmä drahšie pevné palivá, chlieb a mäso.

Galéria fotiek (4) Zdroj: ŠÚ SR

Júl však priniesol zlacňovanie pohonných látok. Index spotrebiteľských cien sa v júli 2022 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov 13,5 %, za nízkopríjmové domácnosti o 13,9 %, za domácnosti dôchodcov o 14,7 %. V súhrne za sedem mesiacov roku 2022 sa spotrebiteľské ceny medziročne v priemere zvýšili o 11,3 % (za domácnosti zamestnancov o 11,2 %, za nízkopríjmové domácnosti o 11,4 %, za domácnosti dôchodcov o 12,2 %).

V júli dosiahla jadrová inflácia hodnotu 13,3 % a čistá inflácia 11,4 %

Pri júlovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 13,6 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 13,3 % a čistá inflácia hodnotu 11,4 %. Ako ďalej informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR, medzimesačne dosiahla jadrová inflácia hodnotu 0,9 % a čistá inflácia hodnotu 0,8.

Galéria fotiek (4) Zdroj: ŠÚ SR, SLSP

Neušetríme ani v populárnych dovolenkových destináciách

Vysoká inflácia podľa letnej analýzy 365 bank navyše trápi nielen nás, ale aj ostatné európske krajiny. Najvyššej inflácii aktuálne čelí Turecko, kde rast cien dosahuje až takmer 79 %. To má samozrejme aj dopad na našich dovolenkárov v tejto destinácií, nakoľko aj oni budú cítiť, že ceny v obchodoch, hoteloch a reštauráciách sa oproti vlaňajšku výrazne zvýšili. Za Tureckom nasledujú pobaltské krajiny Estónsko, Lotyšsko a Litva, kde tempo rastu cien prekračuje 20 %. A ďalšia v poradí je susedná ČR s infláciou blížiacou sa k 17 percentám a Bulharsko s takmer 15-percentnou infláciou.

Galéria fotiek (4) Zdroj: 365 bank

Ako sme už spomínali, v Česku rastú ceny rýchlejším tempom (17 %) ako u nás a vyšší rast cien je aj v Poľsku (14 %). Rovnakým tempom rastú ceny v Maďarsku (takmer 13 %). Takže ani v prípade, že tohtoročnú dovolenku strávime v niektorej z týchto susedných krajín, neušetríme. Nižšiu infláciu ako my má jedine Rakúsko, a to mierne pod 9 percentami.

Analytik očakáva dosiahnutie vrcholu, no nevylúčuje ešte ďalší rast v auguste

Inflácia by už podľa analytik UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka mohla atakovať svoj tohtoročný vrchol, hoci nepatrné zrýchlenie počas augusta sa ešte úplne vylúčiť nedá. Vrchol očakávajú v júli. "Následne by silný bázicky efekt z druhej polovice minulého roka mal predsa len štatisticky brzdiť ďalšie zrýchľovanie medziročnej inflácie. Zmierňovanie rastu cien však bude najskôr len veľmi pozvoľné, keď ceny budú stále nahor tlačiť vyššie ceny energií, potravín i ich sekundárne efekty prelievajúce sa do dopytovej inflácie. Inflácia by tak mala zotrvať na úrovni okolo 12-13% až do konca tohto roka. Na úrovni okolo 10% by sa pritom rast cien mohol udržať aj v budúcom roku," myslí si Koršňák.

"Dotovať by ho mali naďalej najmä vysoké ceny potravín. Kľúčovou položkou, ktorá určí úroveň inflácie v budúcom roku, však budú ceny plynu a elektriny. Ich trhová (spotová) cena signalizuje prudký nárast cien plynu pre domácnosti od januára budúceho roka. Plné premietnutie trhových cien plynu do cien pre domácnosti by tak mohlo i v budúcom roku infláciu zrýchliť až k úrovniam okolo 13-14%. Ak by sa nepodarilo uplatniť ani zmluvy na zafixovanie cien elektriny pre domácnosti, inflácia by v úvode roka mohla presiahnuť 20%. Stále však predpokladáme, že vláda nakoniec dovedie až k finálnemu podpisy zmlúv zmierňujúce prenos vyšších trhových cien plynu a elektriny do ich cien pre domácnosti a efekt ich zdraženia na infláciu tak bude v budúcom roku výrazne tlmený," dodal Koršňák.