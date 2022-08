Tragických 12 hodín v Trnavskom kraji: Pri nehodách zomreli dvaja ľudia

Krátko pred polnocou v sobotu (6. 8.) narazil 34-ročný vodič na Malodvorníckej ulici v Dunajskej Strede do stromu a pri tomto náraze prišiel o život. V nedeľu o 10.20 h v úseku cesty Horné Saliby - Tomášikovo v okrese Galanta zišlo osobné auto značky Land Rover z nezistených príčin mimo cestu a takisto narazilo do stromu. Pri nehode zahynul 31-ročný vodič, jeho 48-ročného spolujazdca previezli záchranári s vážnymi zraneniami do nemocnice v Galante.

