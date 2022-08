Polícia riešila cez víkend dve takmer identické nehody: V oboch prípadoch vodiči nafúkali

V nedeľu popoludní polícia kontrolovala 48-ročného vodiča osobného auta, ktorý jazdil v Trnave s defektom. "Pri dychovej skúške nafúkal najskôr 1,36 mg/l alkoholu a o pár minút dokonca 1,43 mg/l. Trnavčan si tak sadol za volant s takmer 3 promile. Policajti zistili, že chvíľu pred zastavením muž nezvládol vychádzanie z parkovacieho miesta a poškodil pri tom odstavené auto," uviedla Antalová. Polícia muža rieši v tzv. superrýchlom konaní pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a do rozhodnutia súdu si počká v policajnej cele.

Galéria fotiek (4) Polícia zadržala v Trnavskom kraji cez víkend dvoch vodičov s 3 promile alkoholu

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj

V obci Radimov v okrese Skalica v sobotu popoludní narazil 47-ročný muž osobným autom do zaparkovaného Mercedesu Benz, ktoré odhodilo do ďalšieho odstaveného vozidla. "Policajti s vodičom vykonali dychovú skúšku, ktorej výsledok mal stúpajúcu tendenciu. Muž najskôr nafúkal 1,21 mg/l alkoholu a pri opakovanej skúške až 1,48 mg/l alkoholu. V prepočte je to 3,08 promile," doplnila krajská policajná hovorkyňa.

Galéria fotiek (4) Polícia zadržala v Trnavskom kraji cez víkend dvoch vodičov s 3 promile alkoholu

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj

Policajti muža obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za ktorý mu môže hroziť až ročný pobyt vo väzení. "Okrem týchto hazardérov policajti cez víkend riešili v rámci kraja aj ďalších piatich vodičov, ktorí sa dopustili trestného činu jazdy v opitosti," informovala Antalová.