Matovič opäť pranieruje Sulíka: Klamať sa nepatrí, skončí tento egotrip, kým je čas, šéf OĽaNO odhalil zákulisie SMSiek

Galéria fotiek (2) Matovič venoval Sulíkovi ďalší "srdečný" status.

Zdroj: Facebook/Igor Matovic, TASR/Jakub Kotian

BRATISLAVA - Po tom, ako počas konca júla do klubu SaS prestúpil z OĽaNO Juraj Krúpa sa líder liberálov Richard Sulík nechal počuť, že viackrát s Igorom Matovičom na tému koaličnej krízy aspoň elektronicky hovoril. Dokonca vytiahol aj jednu z SMS správ, na ktorú mu podľa Sulíka Matovič odpísal len "Hmm". Matovič zrejme po týchto slovách už zrejme definitívne nevydržal a povedal celému svetu, ako to bolo. Nepopiera, že takúto strohú a až ležérnu odpoveď Sulíkovi skutočne poslal, no dôvod je vraj úplne niekde inde.