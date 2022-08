Obávate sa jadrovej vojny? Českí odborníci na kryty mieria na Slovensko, pod zemou môžete mať doslova luxusný byt

BRATISLAVA - Krátko po 24. februári 2022, kedy začala plná ruská invázia na Ukrajinu, začali v istej kancelárii zvoniť telefóny vo veľkom a ľudia sa masívne obávali o svoju bezpečnosť. Aj keď prvotný stres a strach s odstupom mesiacov už síce mierne opadol, stále tu je istá hrozba, a do hry vstupujú iné prostriedky ako ochrániť svoju rodinu, a to aj pred hypotetickým jadrovým úderom. Istá česká spoločnosť je práve jednou z kancelárií, kde tieto telefóny zvoniť začali a teraz sa chystá dokonca prísť aj na Slovensko. Majú Slováci záujem o bývanie v krytoch?

Obavy z jadrového konfliktu

Nejde pritom len o Rusko a Ukrajinu. Napätie sa začína zväčšovať aj na opačnej strane Ázie po tom, čo na Taiwan prišla americká predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová a pokojne to podľa USA rozhodne nevyzerá ani v Náhornom Karabachu. Obavy z globálneho konfliktu sú tak v istom hypotetickom prípade na mieste a ľudia sa chcú chrániť. Ťažko však hodnotiť to, či by konflikt prerástol do globálnych rozmerov a či by prišlo aj na jadrové hlavice.

O príchode spoločnosti, ktorá sa špecializuje na budovanie protiatómových krytov píšu Hospodárske noviny. Firma Tebrix totiž otvorí priamo v Bratislave svoju zahraničnú pobočku.

Telefóny len tak vyzváňali, volali aj Slováci

Spoločnosť dobre vie, o čom hovorí, keď sa chystá expandovať aj ku nám. Denne totiž museli vybaviť okolo 150 telefonátov bezprostredne po začiatku ruskej invázie. Z toho 10 až 15 telefónnych čísel podľa nich volalo zo Slovenska a mali aj slovenskú predvoľbu.

Kryty na Slovensku

Na Slovensku existuje niekoľko protiatómových krytov či krytov civilnej obrany ako napríklad na Kukučínovej ulici v Žiline. Mnohí si aj tak, ako na fotografiách nižšie, predstavujú interiér "krytov" ako takých.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TASR - Erika Ďurčová

Galéria fotiek (6) Priestory krytu civilnej ochrany na ulici Kukučínova v Žiline

Zdroj: TASR - Erika Ďurčová

Galéria fotiek (6) Zdroj: TASR - Erika Ďurčová

Nové kryty sú iná pesnička, podobajú sa na luxusné byty

Česká spoločnosť však kryty vníma trochu inak a značne luxusnejšie. Plnia aj zabezpečovaciu funkciu ochrany obyvateľstva, ale človek sa v nich zároveň nemusí nudiť. Ich interiér na zakázku môže dokonca vyzerať ako podzemný luxusný byt. Spoločnosť pritom dobre vie, čo svojou expanziou do zahraničia spôsobuje, keďže záujem zákazníkov je obrovský a o produkciu firmy dokonca už prejavila záujem aj kráľovská rodina zo Saudskej Arábie.

Otvorenie novej pobočky v Bratislave bude už v septembri. Pôjde o ich prvú zahraničnú pobočku. Jeden z Bratislavčanov si už dokonca jednu zákazku podal. Podľa najnovších informácií sú jej charakteristickou vlastnosťou aj teleskopické komíny. Úkryt s rozlohou 180 štvorcových metrov bude vraj obsahovať všetko potrebné a pocit to bude asi ako bývať v rodinnom dome s modernými technológiami.

Nečakané požiadavky na kryt

Majiteľ Tebrixu Michal Terendy dokonca prezradil, ako bizarne a až luxusne dokážu vyzerať niektoré zákazky. "Celkom vtipný mi pripadal úkryt pre manželský pár. Pod nehnuteľnosťou s čistou obytnou plochou 1 300 štvorcových metrov si nechal vybudovať ďalších 850 štvorcových metrov. Všetky segmenty prepájajú tunely. Okrem nutného vybavenia sa tu nachádza bazén, posilňovne, bowlingová dráha, golfové odpalisko i kinosála," vyratúva Terendy.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Gettyimages.com

Elektrina na roky a pitná voda aj z fekálií

Súčasťou krytu je aj dieselový agregát, ktorý dokáže dodávať elektrinu aj celé roky, tak na svietenie, ako aj kúrenie. Tu však rozhoduje výška investovaných peňazí zákazníka. "S bežnou zásobou nafty rátame s časom pobytu v kryte 12 až 24 mesiacov," povedal ohľadom výdrže Terendy.

Chýbajúcim faktorom nebudú ani tekutiny. Tu si spoločnosť tiež sľubuje veľké veci. "Nás vôbec nezaujíma, ako veľmi máte nevyhovujúcu vodu. Pitnú vyrobíme aj z fekálií a naše filtre od nás kupuje aj armáda. Odpadovú vodu čerpáme do vlastnej čistiarne odpadových vôd," vysvetľuje vedúci spoločnosti.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Vláda sa o vás nepostará, kritizuje šéf spoločnosti

Terendy sa rozčuľoval aj nad prístupom štátu pri zabezpečovaní bezpečnosti obyvateľstva v prípade mimoriadnej situácie. Príkladom bolo aj skupovanie záchranných balíčkov po začiatku invázie, ktorých sa v bežných dňoch predala len hrubá odmocnina zo súčasného čísla. Príkladom je aj pandémia covidu. "Naša vláda vymyslela geniálnu vec. Po tom, ako to celé prepuklo, vyzvala ľudí, aby si vyhľadali najbližší úkryt a v prípade núdze sa doň premiestnili," rozhorčil sa Terendy. "Vláda vyvolala paniku, lebo u nás sa prakticky nie je kde schovať," odôvodňuje podnikanie v tomto segmente Terendy.

"Náš štát sa nedokáže o občanov postarať," myslí si majiteľ spoločnosti. "Ani keď počas covidu zostali veľmi vyplašení. Vtedy sme do nemocníc dodali hromadu tých istých jednotiek, ako dodávame do krytov," doplnil.