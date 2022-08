Nemecko a Španielsko začínajú vážne šetriť: Teplá voda na prídel či obmedzená klimatizácia, čaká to aj Slovensko?

BRATISLAVA - Doba je veľmi ťažká, ceny energií ako plyn či elektrina rastú k výšinám a svoje pričinenie na tom má aj niekoľkomesačný konflikt na Ukrajine spojený s rekordnou infláciou. Dokonca niektoré vyspelé krajiny v EÚ tvrdo zaťahujú ručnú brzdu a ohlasujú veľké šetrenie. Hovorí sa o teplej vode na prídel, obmedzenej klimatizácii a kúrenia vo verejných priestoroch a iných "hrozbách" pre modernú spoločnosť. To, či sa takéto masívne šetrenie dotkne aj nás, sme sa pýtali samotného ministerstva hospodárstva.

Obavy z plynovej krízy spustili masívne opatrenia v Nemecku

V obave z nadchádzajúcej plynovej krízy ohlásilo napríklad už aj veľké nemecké mesto Hannover výrazné úsporné opatrenia. V budovách patriacich pod správu mesta sa priškrtí kúrenie a vypne sa osvetlenie fasád budov aj fontány v meste. V umývadlách v mestských budovách ani v sprchách na plavárňach či športoviskách nepotečie teplá voda.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

"Cieľom je znížiť spotrebu energie o 15 percent. Je to reakcia na hroziaci nedostatok plynu, ktorý predstavuje veľkú výzvu pre samosprávy – a obzvlášť pre veľkomesto ako Hannover," povedal starosta Belit Onay. Mesto zriadilo osobitný štáb, ktorý má za úlohu hľadať možnosti úspory energie. "Každá usporená kilowatthodina šetrí plyn v zásobníkoch," zdôraznil Onay. "Sme v stave pohotovosti. Plynu je málo, ale dopyt je ešte stále možné pokryť. V tejto situácii nám ide o šetrenie energie ešte predtým, než nastane naozajstná núdza," uviedol starosta. Dodal, že dodávky energií pre školy a škôlky budú mať prioritu. Šetrenie sa pritom bude týkať aj ďalších nemeckých miest.

Ani Španielsko to nerieši inak, aj klimatizácia či kúrenie bude obmedzené

Španielska vláda rovnako po vzore Nemecka odsúhlasila v pondelok (1. 8.) zavedenie "naliehavých oparení" zameraných na úsporu energie. Informuje o tom v utorok agentúra DPA s tým, že Madrid k takémuto kroku pristúpil v čase ruskej invázie na Ukrajinu, respektíve z dôvodu hroziacej energetickej krízy v Európe.

Všetky budovy spadajúce do verejnej správy, rovnako ako ani obchodné domy, kiná, pracoviská, hotely, stanice či letiská nebudú môcť svoje priestory v lete ochladzovať na menej než 27 stupňov Celzia a v zime vykurovať na viac ako 19 stupňov Celzia.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Opatrenia prijal vládny kabinet na svojom pondelňajšom pravidelnom každotýždňovom zasadnutí, informovala v pondelok neskoro večer španielska ministerka pre ekologickú transformáciu Teresa Riberová. Dodala, že po tom, ako budú tieto kroky zverejnené vo vládnom vestníku, musia byť príslušnými úradmi do týždňa aj zavedené. Platiť majú do 1. novembra 2023.

Ako to bude napokon u nás?

Po takto plošne ohlasovaných šetriacich praktikách v krajinách EÚ je už na mieste aj otázka, či má podobný plán aj naša vláda a ministerstvo hospodárstva. "Rezort hospodárstva v súčasnej situácii považuje za dôležité zaoberať sa možnými úsporami energií, avšak s čo najmenším vplyvom na hospodárstvo Slovenska, i domácností. Môžeme však konštatovať, že k úspore došlo už počas druhého kvartálu 2022 a to predovšetkým na základe ekonomických faktorov (cena energií)," pripomína rezort Richarda Sulíka.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Sústrediť sa musia aj na obmenu paliva

"Za potrebné rezort považuje najmä hľadanie riešenia pre zníženie spotreby fosílnych palív. Ide predovšetkým o dôslednú realizáciu opatrení v oblasti energetickej efektívnosti, zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov a z krátkodobého hľadiska aj hľadanie spôsobu pre zmenu paliva, tzv. fuel switching. Viaceré z týchto opatrení už má Slovensko zahrnuté v podporných nástrojoch, ako sú napríklad Plán obnovy a odolnosti SR," doplnilo ministerstvo.

"V súvislosti so šetrením energií Ministerstvo hospodárstva SR spolu so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou pracuje na plánovaní a príprave nadväzných informačných aktivít, ktoré budú realizované počas sezóny 2022-2023. Rovnako dávame do pozornosti kampaň, kde vyzývame k šetreniu v domácnostiach, ktorú sme spustili v apríli 2022 na sociálnych sieťach. Slovenská inovačná a energetická agentúra zároveň spustila informačnú kampaň „50 rád, ako v domácnosti znížiť závislosť od fosílnych palív“ a priebežne poskytuje svojimi odbornými konzultantmi rady a odporúčania o efektívnom využívaní energie v rámci bezplatného energetického poradenstva Žiť energiou," uzavrel Sulíkov rezort.

Takto vyzerala kampaň z apríla, o ktorej rezort hovorí a ktorej obsah prezentoval štátny tajomník Karol Galek.