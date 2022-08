Situácia s vodou je kritická vo viacerých obciach Prešovského kraja

PREŠOV - Najkritickejšia situácia v súvislosti s dodávkou vody v Prešovskom kraji je v obci Tuhrina v okrese Prešov. Uviedla to Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) s tým, že po víkendových dažďoch došlo k zakaleniu vody v pramenisku. "Odstávka vody z prívodného potrubia bude pretrvávať, až kým nedôjde k jej vyčisteniu," uviedli vodárne.

Závod Prešov v porovnaní s predchádzajúcimi týždňami neeviduje zlepšenie situácia v obciach, ktoré zásobujú cisternou. Výdatnosť prameňov je aj naďalej nízka. Okrem obce Tuhrina považuje situáciu za kritickú aj v obciach Žehňa, Lesíček a Mirkovce.

Výrazné zmeny vo výdatnosti vodných zdrojov spôsobené suchom neeviduje ani závod Humenné. "Môžeme však potvrdiť, že situácia je stabilná a nezaznamenali sme žiadne problémy v dodávke pitnej vody pre obyvateľstvo," uviedli vodárne. Aktuálne neevidujú obce, kde je potrebné zásobovanie pitnou vodou pomocou cisternových vozidiel. "Avšak sú obce v Medzilaboreckom okrese (Oľšinkov, Výrava, Svetlice), kde sa aktuálne nachádzame na spodnej hranici výdatnosti prameňov a bolo potrebné vyhlásenie regulácie spotreby pitnej vody," spresnili s tým, že ide najmä o polievanie záhrad, umývanie áut a ostatných činností, ktoré nie sú nevyhnutné pre ľudskú potrebu. Zvýšenie výdatnosti prameňov predpokladá VVS v dôsledku zrážok a chladnejšieho počasia v nasledujúcich dňoch.

Archívne VIDEO Vyschnuté koryto rieky Rajčanky v Rajeckej doline

Situácia sa veľmi nezlepšila ani v pôsobnosti závodu Vranov nad Topľou, kde rovnako aj napriek ochladeniu a zrážkam pretrváva deficit pôdnej vody. "Zatiaľ zásobujeme všetky obce vodou z verejného vodovodu, akurát v obci Jusková Voľa potrebujeme jeden až dvakrát do týždňa doplniť cisternou vodu do vodojemu," uviedla VVS. Nepriaznivá je tiež situácia pri vodovode Hermanovce – Bystré, kde klesla výdatnosť podzemných zdrojov a nedostatok vody z podzemných zdrojov je dopĺňaný vodou z povrchového toku. "V prípade dažďov sa zakalí a nie je možné z povrchového toku odoberať vodu. Ale zatiaľ to zvládame," doplnila.

Závod Bardejov považuje súčasnú situáciu na vodovodoch vo svojej pôsobnosti za stabilizovanú, všetky vodovody sú sebestačné bez potreby náhradného zásobovania. Žiadnu lokalitu, kde by sucho obmedzilo dodávky vody, neeviduje ani závod Svidník. "Výdatnosť prameňov je postačujúca, respektíve mierne sa zvýšila oproti minulému obdobiu," skonštatovali vodárne. Pripomenuli, že v dôsledku sucha evidujú významný pokles hladín podzemných vôd, a tým zvýšené nároky na prevádzkovanie verejného vodovodu a plynulé zabezpečenie dodávky pitnej vody do zásobovaných oblastí vo všetkých okresoch Košického a Prešovského kraja.