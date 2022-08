Pod referendum o páde vlády sa podľa Smeru doposiaľ podpísalo vyše 320-tisíc ľudí

"Konečné čísla nemáme približne z troch krajov. Je to orientačné číslo, ale veľmi blízke pravde," spresnil Melicher. Poukázal na to, že petičné hárky chodia denne listom aj na centrálu strany, kde ich zvykne byť od 1000 do 4000. Petičnú akciu k referendu inicioval Smer-SD v júni. Predseda strany Robert Fico avizoval, že pokiaľ sa potrebné podpisy podarí vyzbierať do polovice augusta, chcel by referendum v spoločnom termíne s jesennými voľbami. Politickú podporu referendu deklarovali aj mimoparlamentné subjekty Hlas-SD, SNS a Republika.

Dve otázky

Referendum má mať dve otázky, pričom prvá má znieť: "Súhlasíte s tým, že vláda SR má bezodkladne podať demisiu?" Druhá otázka má znieť: "Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady (NR) SR je možné uskutočniť referendom alebo uznesením NR SR?"

Prezidentka SR Zuzana Čaputová avizovala, že s otázkou o bezodkladnej demisii vlády by sa obrátila na Ústavný súd SR. Otázka podľa nej vykazuje znaky neústavnosti. Ak by súd skonštatoval, že daná časť nie je v poriadku, vyhlásila by referendum len o možnosti skrátenia volebného obdobia.