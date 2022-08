Hnutie Republika vyzbieralo 43-tisíc podpisov za referendum o páde vlády

"Je to jasná vôľa občanov, že si želajú referendum o páde vlády. Treba to rešpektovať. Apelujem a vyzývam prezidentku, aby nerobila obštrukcie, nehľadala spôsoby, ako sa referendum spraviť nedá, ale naopak, hľadala spôsoby, ako demokraticky vyjsť v ústrety vôli občanov," zdôraznil Uhrík. Referendum je podľa jeho slov potrebné a poukázal na aktuálnu situáciu. Podotkol, že neveria sľubom predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) o tom, že na jeseň sfunkční tento inštitút, aby sa mohli konať predčasné voľby.

Ocenil, že sa do zberu podpisov zapojili aj Smer-SD a Hlas-SD. Za vyzbierané podpisy sa poďakoval ľuďom, odborovým združeniam a viacerým zväzom. Mrzí ho postoj viacerých strán, ktoré sa k iniciatíve nepridali, napríklad strane nezaradených poslancov okolo Štefana Kuffu. V úvode augusta šéf petičného výboru Igor Melicher (Smer-SD) uviedol, že petíciu za referendum o páde vlády podpísalo vyše 320.000 ľudí. Na vyhlásenie referenda je potrebných 350.000 podpisov. Prezidentka už avizovala, že s otázkou o bezodkladnej demisii vlády by sa obrátila na Ústavný súd SR. Vykazuje podľa nej znaky neústavnosti. Ak by súd skonštatoval, že daná časť nie je v poriadku, vyhlásila by referendum len o možnosti skrátenia volebného obdobia.