OPIČIE KIAHNE Na Slovensku sa zdvojnásobil počet nakazených! Hygienici odkazujú, že prípadov bude pribúdať

Ako špecifikoval Úrad verejného zdravotníctva, v dvoch prípadoch ide o osoby vo vekovej skupine 20 až 59 rokov a je medzi nimi epidemiologická súvislosť. "Tieto dva prípady nesúvisia s predchádzajúcimi už potvrdenými prípadmi. K nákaze došlo vysoko pravdepodobne v zahraničí," informovali.

V treťom prípade ide rovnako o osobu z vekovej skupiny 20 až 59 rokov. Tá bola však v rizikovom kontakte na území Slovenska. Tento prípad zároveń s najväčšou pravdepodobne nesúvisí s už potvrdenými prípadmi.

"Všetky tri osoby s potvrdenými opičími kiahňami sú v domácej izolácii, hospitalizácia u nich nebola potrebná. Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva zabezpečili protiepidemické opatrenia," dodali.

Nakazených bude pribúdať

Napriek pribúdajúcemu počtu potvrdených prípadov však hygienici nepredpokladajú rozsiahle epidémie, no počítajú s tým, že výskyt opičích kiahní bude na našom území narastať. "Upozorňujeme, že ochorenie sa prenáša blízkym kontaktom, ktorý nemusí mať výlučne sexuálnu povahu. Prenos je možný aj kontaminovanými predmetmi. Aj potvrdené prípady na našom území ukazujú, že nejde o ochorenie jednej skupiny ľudí. Prenos ochorenia je možný bez ohľadu na pohlavie jednotlivca, ktorý prišiel do kontaktu s infikovanou osobou či jej osobnými predmetmi. Zachovávajte si obozretnosť, nepodceňujte výskyt príznakov opičích kiahní a nespoliehajte sa na to, že štatisticky máte nižšie riziko nákazy," pripomenuli.

Vírus sa dostáva do organizmu dýchacími cestami, sliznicami alebo pri poranení kože. K prenosu z človeka na človeka dochádza priamym kontaktom s infekčnými léziami, teda vyrážkami, respektíve pri kontakte kože na kožu, telesnými tekutinami alebo veľkými kvapôčkami priamo z tváre do tváre počas priameho a dlhodobého kontaktu tvárou v tvár. Nakaziť sa ale môžete tiež nepriamo, napríklad kontaminovanou posteľnou bielizňou, oblečením, uterákmi, riadom.

Inkubačná doba ochorenia je 6 - 13 dní, avšak môže byť aj 5 - 21 dní. Medzi príznaky patrí horúčka, únava, bolesť svalov, zimnica a opuch lymfatických uzlín. Predpokladá sa, že vírus opičích kiahní môžu osoby prenášať už pri výskyte týchto príznakov, kedy ešte nemusia mať vyrážky.

"Do troch dní od nástupu vyššie uvedených nešpecifických príznakov sa obvykle objavuje už aj vyrážka typická pre opičie kiahne. Výsyp nemusí byť rozsiahly, často sa objavujú prípady len s niekoľkými léziami, alebo len jednou, ktoré sa ďalej nerozširujú. Vyrážky sa môžu objaviť na tvári, v ústach, v konečníku, v genitálnej oblasti, na dlaniach, chodidlách. Taktiež sa zaznamenali prípady, keď sa nešpecifické príznaky (horúčka, zimnica,...) objavili až po výsype," pripomenuli hygienici. Po odpadnutí poslednej chrasty je človek neinfekčný, príznaky zvyčajne zmiznú do 2 až 4 týždňov.