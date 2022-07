Desivé spovede pacientov s opičími kiahňami: Plakal som od bolesti, toto je na chorobe to najhoršie

NEW YORK - Počet prípadov opičích kiahní v USA exponenciálne narastá. Podľa posledného sčítania Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb, je zaznamenaných 2323 prípadov, pričom koncom júna to bolo len 201. Odborníci ale upozorňujú, že skutočné čísla sú oveľa vyššie. Choroba postihuje najmä gejov a bisexuálov. Táto skupina obyvateľstva sa preto oprávnene obáva.

"Myslela som, že zomriem. Nepriala by som to ani svojmu najhoršiemu nepriateľovi," povedala mladá žena v rozhovore pre Yahoo, ktorá sa nakazila a priala si zostať v anonymite. "Takú bolesť som nikdy predtým necítil. Už nikdy to nechcem zažiť," uviedol Newyorčan Fernando (48), ktorý si tiež prešiel chorobou opičích kiahní. "Vredy sú zďaleka najhoršia časť. Najmä to, čo mám na jazyku, strašne bolí," vyjadril sa ďalší muž (36) z Brooklynu. "Bolo to vyčerpávajúce," hovorí Matthew Cancel (27) publicista z New Yorku , ktorý sa o svoju skúsenosť s nákazou opičích kiahní podelil na Instagrame 16. júla v sekcii príbehov.

Okamžite ho zaplavili správy od ľudí, ktorí zúfalo hľadali informácie a podporu. "Ľudia mi píšu, či ich môžem diagnostikovať alebo im povedať, čo majú robiť. Žiadajú ma, aby som podrobne uviedol priebeh mojej choroby," dodáva Cancel, ktorý považuje reakcie na svoj príspevok za šokujúce. On sám sa začal cítiť zle, keď mu začali opúchať lymfatické uzliny, mal bolesti hlavy a bol stále unavený. Stalo sa to 10. júla, krátko po festivale Pride v New Yorku, no nie je si istý, ako sa nakazil.

Nie je to pohlavne prenosná choroba

"Myslím, že nielen New Yorku vládne okolo opičích kiahní chaos. CDC aj ľudia sú znepokojení. Všetci majú z toho vírusu obavy," uviedol Matthewl. Mesto New York, epicentrum tejto epidémie, prekročilo tento týždeň hranicu 650 nových prípadov, no zdravotníci sa obávajú, že ich je oveľa viac. Opičie kiahne sú podľa CDC súčasťou rovnakej rodiny vírusov (variola), ktoré spôsobujú kiahne. Epidemiológ Don Des Jarlais z NYU School of Global Public Health poznamenáva, že to nie je pohlavne prenosná choroba. "Tie sa zvyčajne vzťahujú na choroby prenášané iba pohlavným stykom. V tomto prípade to tak nie je. Prenáša sa predovšetkým kontaktom koža na kožu, vrátane sexu." Napriek tomu väčšina postihnutých sú muži gejovia a bisexuáli.

U Fernanda, ktorý je gej a pri zdieľaní svojho príbehu použil iba svoje krstné meno, bol priebeh choroby závažnejší. Po troch sexuálnych stretnutiach s tým istým mužom si koncom júna všimol dve rany na konečníku. Nasledovalo extrémne vyčerpanie sprevádzané bolesťami, intenzívnou zimnicou a vysokou teplotou. Použil Motrin na bolesť, urobil si rýchly test na covid, ktorý bol negatívny a zamieril na kliniku. Potom sa na jeho trupe objavila vyrážka, ktorá sa rozšírila na nohy, ruky a tvár. "Plakal som a kričal od bolesti," povedal Fernando s tým, úroveň bolesti na stupnici od 1 do 100 bola 110. Keď začal brať liek TPOXX, bolesť sa znížila na úroveň 95. Jeho rada pre ostatných homosexuálov je dať si prestávku od stretávania sa minimálne na dva, tri týždne.

Dostali to aj ženy

Istá Fluffins (30) z Kalifornie sa domnieva, že sa mohla nakaziť cez hotelovú bielizeň alebo na masáži. Jej príznaky zahŕňali bolesti hlavy, hnisavé hrčky na tvári, hrudníku a rukách, strata chuti do jedla, extrémnu únavu, nevoľnosť, citlivosť na svetlo a bolesti obličiek prišli až neskôr. Jej lekár s ňou zaobchádza ako s aktívnym prípadom opičích kiahní, ale domnieva sa, že bola testovaná príliš neskoro a že laboratórium zle naložilo s jej vzorkou a neprinieslo to žiadny výsledok.