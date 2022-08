India ohlásila prvé úmrtie spojené s opičími kiahňami: Úrady izolovali 21 osôb

Ind zomrel ešte v sobotu v indickom štáte Kérala a ide o prvú známu obeť opičích kiahní v Ázii. Muž sa zo SAE vrátil 21. júla, no do nemocnice prišiel až 26. júla s horúčkou. "Mladík nemal žiadne symptómy opičích kiahní. Do nemocnice bol prijatý s príznakmi encefalitídy a únavou," cituje agentúra AFP ministerku zdravotníctva štátu Kérala Veenu Georgeovú. Podľa ministerky rodina 22-ročného muža až v sobotu oznámila úradom, že počas pobytu v SAE mal pozitívny test. Podľa agentúry AFP zatiaľ nie je jasné, či mužovu smrť spôsobili opičie kiahne.

Indické úrady izolovali 21 ľudí, ktorí boli s mužom v kontakte, u nikoho z nich sa však doposiaľ neprejavili žiadne príznaky opičích kiahní. Vláda však úradom nariadila, aby prípady opičích kiahní monitorovali.

WHO vyhlásila stav globálnej zdravotnej núdze

V uplynulých dňoch ohlásilo Španielsko už dve úmrtia spojené s opičími kiahňami a jednu obeť oznámila aj Brazília. Predchádzajúce úmrtia súvisiace s týmto ochorením boli pritom hlásené iba z Afriky, kde je tento vírus endemický. Podľa WHO bolo od začiatku mája mimo Afriky zatiaľ zaznamenaných viac ako 18.000 prípadov opičích kiahní, pričom väčšinu z nich zaevidovali v Európe. WHO preto minulý týždeň vyhlásila šírenie opičích kiahní za stav globálnej zdravotnej núdze.