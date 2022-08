Známe tváre OĽaNO idú do župných volieb bez loga hnutia: Hanbia sa zaňho? Odborníci to čítajú jasne

archívne video

Na to, ako nezaujato a nestranícky vyzerá kampaň troch známych oľaňákov upozornil ako prvý denník SME. Najnovším a prekvapivým prírastkom do rodiny kandidátov na post župana je určite aj bývalý tanečník a poslanec NR SR Erik Ňarjaš. Ten však vo svojich billboardoch a natívoch vôbec nepoužíva logo OĽaNO, hoci je jeho súčasťou v parlamentnom klube.

Farbu nepriznáva ani Jurinová, Viskupič aspoň tú

Rovnaké je to, keď sa pozrieme aj na ľudí, ktorí rozhodne za OĽaNO v týchto voľbách nekandidujú druhý raz. Svoj post chce obhájiť v Žiline aj Erika Jurinová, ktorá však namiesto loga OĽaNO má na billboarde len panorámu Oravy a slogan "Staráme sa o náš kraj". Jediné, čo Jurinovú v kandidatúre spája s OĽaNO je jej web, kde je na konci stránky uvedené, kto platí reklamu, pričom táto informácia sa musí povinne udávať zo zákona.

Keď už ide o priznanie "farby", tak aspoň tú vo svojom predvolebnom motíve priznal aj opätovný kandidát Jozef Viskupič, ktorý, podobne ako Jurinová, chce tiež obhájiť svoj post župana v Trnave. Rovnako sa však v prvotnom billboarde nepriznáva k OĽaNO, a dokonca ho neuvádza ani vo svojom životopise na webe, pričom v parlamente už OĽaNO zastupoval. Viskupič je pritom jeden zo štyroch zakladajúcich členov OĽaNO a je navyše Matovičov bratranec.

No v poslednej dobe mal so šéfom najsilnejšieho parlamentného hnutia viaceré nezhody a jedným z nich bol aj neslávne známy prorodinný balíček, ktorý podľa kritikov ukrajoval z rozpočtu samospráv. Viskupičovi tiež prekážalo to, ako sa Matovič prirovnal k Židovi 21. storočia.

Ťažko povedať, či je vo Viskupičovom prípade aj toto dôvod, prečo sa rozhodol pre predvolebný billboard vyššie. Do úvahy tiež treba zobrať, ako OĽaNO za 2,5 roka od volieb prišlo o väčšinu popularity a dnes a pohybuje asi na 9 percentách dôveryhodnosti v relevantných prieskumoch.

OĽaNO na to má svoje vysvetlenie

Zdá sa však, že klub OĽaNO má svojské dôvody na to, prečo pri títo kandidáti neuvádzajú stranu, ktorá ich v kandidatúre podporuje a veľmi pravdepodobne aj finančne. "Nie je teraz naším cieľom nútiť ľuďom za každú cenu, aby podporili nejakú značku. Vieme, že je to o ľuďoch, aký ten človek je," povedal ešte koncom júna v TA3 šéf klubu Michal Šípoš.

Jurinová nevysvetlila, prečo na prvom billboarde nie je logo OĽaNO a reakciu nechala tak na samotné hnutie. "Volebná kampaň bude mať niekoľko fáz a v ďalších pribudnú na vizuály našich kandidátov aj stranícke logá," reaguje Matovičovo hnutie. Matovič sa pritom po posledných župných voľbách do VÚC chválil, že práve OĽaNO má najviac županov.

Ňarjaš nedovolí, aby si OĽaNO privlastnilo celý jeho prípadný úspech

Rovnako ani Ňarjaš v Košiciach nenasadil logo do prvej vlny kampane a je otázne, či tak ešte urobí. "Nemám to ešte vydiskutované s hnutím," povedal Ňarjaš. Tiež zvažuje aj nezávislú kandidatúru. "Regionálne voľby sú iné a na príslušnosť k strane nechcem dávať dôraz. Aj v našej strane sú ľudia viacerých názorov, nie s každým sa stotožňujem. Ľudia ju však vnímajú ako celok, a to by ma mohlo poškodiť," vysvetľuje Ňarjaš.

Sám sa vraj dokonca nie vždy stotožňuje s výstupmi kancelárie OĽaNO. "Nejdem stopercentne financovaný z OĽaNO, aby som mal aj ja čo do toho hovoriť. Idem 50 na 50," povedal. Tiež má vlastnú stratégiu v prípade, že by vyhral. "Nejakú časť zásluh by malo aj OĽaNO, ale určite nie celý koláč," prekvapil Ňarjaš.

Politológ reaguje - je to známa stratégia v regionálnych voľbách

Politológ Michal Cirner z týchto krokov tria z OĽaNO prekvapený nie je. "Je to známa stratégia odkedy si politické strany uvedomujú, že v regionálnych a komunálnych voľbách je výhodnejšie byť nezávislým kandidátom, a preto kandidáti niekedy ich straníckosť kamuflujú. Okrem toho, OĽaNO momentálne ako najsilnejšie vládne hnutie nie je práve medzi voličmi populárne. Túto taktiku využil aj Smer-SD, keď bol vo vláde a popularita tejto strany bola relatívne v danej dobe nízka. Je to v podstate pokus uviesť voliča do omylu, povedané jasnejšie - je to pokus oklamať voliča," vysvetľuje odborník.

"Aj v politike platí, že kto sa hanbí má prázdne gamby. Oni sa nehanbia, dobre vedia čo robia a prečo to robia. Aby uspeli, takmer zaprú vo volebnej kampani za koho kandidujú. Hanbiť by sa mali za to, že podceňujú voličov, od ktorých potrebujú hlasy. Väčšina im na tento trik neskočí," varuje Cirner.

Zrejme im to tak vyšlo v prieskumoch, myslí si ďalší politológ

Ďalší politológ Radoslav Štefančík tiež pátral po dôvode, prečo sa kandidáti v prvej vlne kampane župných volieb nepriznávajú k OĽaNO. "Predpokladám, že si urobili interné prieskumy verejnej mienky, podľa ktorých majú väčšiu šancu na zvolenie, ak sa nebudú prezentovať ako stranícki kandidáti. Tam zrejme začína aj končí všetko to špekulovanie okolo týchto bilboardov. Je to úplne prirodzené, podobný trend sledujeme v komunálnych voľbách už dlhé roky. Vo voľbách s väčšinovým volebným systém, kde víťaz berie všetko, sa kandidáti snažia osloviť voličov zo všetkých kútov, a to nielen regionálnych, ale aj straníckych," myslí si Štefančík.

Podľa neho trio kandidátov vidí väčší potenciál na víťazstvo, ak nebudú zdôrazňovať stranícku značku, pretože tá im môže priniesť viac škody ako úžitku. "Tak komunálne, ako aj regionálne voľby sú špecifické, odlišujú sa od parlamentných, v ktorých sa volia v prvom rade politické strany pomerným volebným systém. Vo väčšinovom systéme regionálnych volieb platí, že županom môže byť len jeden a keďže dnes nie je OĽaNO dominantným subjektom v straníckom systéme, budú sa niektorí kandidáti snažiť hrať na nezávislých. A už je len na voličoch, či tejto stratégii uveria," dodal Štefančík.