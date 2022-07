Zvrat v koaličnej KRÍZE? Republiková rada SaS neschválila vládu bez Matoviča: Kollára to potešilo, liberáli vysvetľujú

Richard Sulík sa spolu s kolegami postavil pred novinárov 6. júla a vypovedal koaličnú zmluvu. Kľúčové požiadavky liberálov formuloval jasne - nová koaličná zmluva, ktorej súčasťou bude odchod Igora Matoviča z vlády... a doteraz nepoľavil. Zápisnica však hovorí o niečom inom. Informáciu priniesla TV Markíza.

Archívne VIDEO Pozrite si, ako strana SaS vypovedala koaličnú zmluvu

Kľúčová požiadavka chýba

Rada sa uzniesla na tom, čo nám je známe, a to je vypovedanie Koaličnej zmluvy. Dôležitý je však dôvod. "Ak nedôjde k podpísaniu novej Koaličnej zmluvy k 30. 8. 2022, všetci ministri SaS podajú demisiu,“ píše sa vo vyhlásení. Nič viac, nič menej. Za toto vyhlásenie hlasovalo všetkých jedenásť prítomných členov strany.

Sulík pritom na tlačovke po Republikovej rade jednoznačne prezentoval, že liberáli jednohlasne žiadajú odchod Igora Matoviča. "Akoby nestačilo, že túto vládu postihla korona, vojna u susedov, energetická kríza, ešte máme aj Igora Matoviča," povedal vtedy šéf SaS. Podľa informácií TV Markíza by však hlasovanie o vyššie spomenutom uznesení v SaS nedopadlo jednohlasne, ak by sa v ňom spomínala aj podmienka o odstúpení ministra Matoviča.

Podľa Kollára je to dobrá správa

Šéf hnutia Sme rodina, ktorý najprv koaličnú zmluvu odmietol, potom svoje tvrdenie poupravil a následne presadzuje štvorkoalíciu, lebo menšinovú úradnícku vládu nechce, sa potešil. Dobrá správa to je podľa neho aj preto, že to naznačuje, že SaS je ochotná rokovať. "Pre mňa je najdôležitejšie, aby sme sa do konca augusta dohodli so SaS-kou, aby sme Robertovi Ficovi neumožnili znova uchopiť moc. Nechcem napádať ani Richarda Sulíka ani nikoho zo SaS-ky,“ povedal pre televíziu. Kollár.

Podľa Veroniky Remišovej sa zas ukázalo, že ide len o osobný spor Richarda Sulíka. "Veríme, že dvaja predsedovia strán si budú vedieť spolu sadnúť a tento osobný spor urovnať a v záujme občana normálne spolupracovať. Slovensko to potrebuje," dodala Remišová. "Strana Za ľudí nie je a ani nebude stranou, ktorá povalí vládu. Naďalej presadzujeme štvorkoalíciu, ako najlepšie možné riešenie a veríme v hodnoty, ktoré principiálne bránia spolupráci s fašistami. V hre je veľa možností, ale rozdúchavať ohne v čase sucha nie je najlepšie riešenie," uviedla dnes v stanovisku k aktuálnej situácii.

SaS však hovorí jasne

SaS však v reakcii na zverejnenú zápisnicu hovorí jasne a Sulíkove slová z júlovej tlačovky potvrdila, a to bez ohľadu na to, čo sa píše v zápisnici. "Všetci prítomní členovia rozšírenej republikovej rady súhlasili s tým, že základnou požiadavkou SaS je, že Igor Matovič ďalej nebude členom vlády. To sme deklarovali aj na následnej spoločnej tlačovej besede. Pre SaS je a bude odchod Igora Matoviča z vlády základnou požiadavkou, bez splnenia ktorej nebude mať záujem ďalej sa podieľať na vládnutí," uviedl liberáli.

Koaličná kríza

Spor vo vláde sa vyostril po tom, ako parlament prelomil veto prezidentky pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne ministra financií. SaS a OĽaNO sa následne obviňovali z hlasovania s fašistami. Liberáli prestali chodiť na koaličné rady, vypovedali koaličnú zmluvu a žiadajú prepracovanie novej. Ich požiadavkou je aj odchod Matoviča z vlády. OĽaNO to odmieta. Premiér deklaruje, že počas leta budú v koalícii rokovať, predpokladá, že výsledok bude zrejme známy až v "posledných hodinách".