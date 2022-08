Samosprávy už môžu žiadať o dofinancovanie eurofondových projektov, tvrdí Veronika Remišová

BRATISLAVA – Samosprávy môžu od stredy podávať žiadosti o dofinancovanie eurofondových projektov v súvislosti so zdražovaním stavebných materiálov. Oznámila to v stredu na tlačovej konferencii ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí), podľa ktorej sa tak zachránia stovky projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Remišová skonštatovala, že dofinancovanie projektov reagujúce na nepredvídateľnú situáciu bolo presadené v rámci novely zákona o eurofondoch. Táto možnosť je pre veľké národné projekty, ale aj pre menšie dopytové projekty spadajúce najmä pod samosprávy. Jedným z programov, z ktorého samosprávy čerpajú, je aj IROP, ktorý patrí pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.

Celkovo by sa to malo podľa Remišovej týkať 625 projektov za 585 miliónov eur. Podľa generálneho riaditeľa IROP Alberta Németha ide o výzvy, ktoré majú najväčší potenciál čerpania, kde boli hodnotiace kolá vyhlásené po 12. marci 2020. Vicepremiérka priblížila, že nárast cien v IROP sa vzťahuje najmä na projekty, ktoré sa týkajú škôl, cyklotrás, sociálnych služieb či verejnej zelene. Upozornila, že výpočet zvýšenia cien by mal byť taký, aby riešil naozaj len skutočné náklady.

Zodpovednosť je podľa nej aj na strane samospráv, aby včas a rýchlo podávali žiadosti o dofinancovanie. Zdroje na pokrytie nárastu cien stavebných materiálov a surovín sú podľa Németha dvojaké. "Mobilizujeme nielen dodatočné peniaze, ktoré nám priši z rozpočtu EÚ, ale mobilizujeme aj to, čo ešte vzniklo ako úspora po rôznych verejných obstarávaniach," ozrejmil. Z európskych zdrojov je podľa jeho slov k dispozícii 87 miliónov eur, čo je čiastka, ktorú Európska komisia (EK) preplatila v siedmom a ôsmom účtovnom roku na základe čerpania IROP. Prijímatelia majú postupovať tak, že podajú žiadosť o povolenie vykonania zmeny, zdôvodnia všetky položky aj nárast.

"Samosprávy môžu podávať žiadosti o zmenové konania, kde zdôvodnia nárast cien stavebných materiálov, následne tieto žiadosti budú posúdené a dofinancované," zhrnula Remišová. Peniaze môžu žiadať na rast cien stavebných materiálov a surovín, pričom ide o jednotlivé položky, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Németh podotkol, že je možné žiadať do 20 % rozpočtu hlavných aktivít.