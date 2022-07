Krajniak sa rozčertil nad prípadom z USA: Vrah predstiera, že je ženou a dostane ženskú väznicu? Absurdnosť!

BRATISLAVA - Nie sme to len my - bežní ľudia, kto číta dennú tlač a niekedy aj zahraničné portály z americkej pôdy. Sú to aj politici. Konkrétne minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) sa začiatkom pracovného týždňa rozčúlil na, podľa jeho slov, absurdnosťou z USA. Podľa neho žijeme zaujímavé časy.

archívne video

Krajniak hovorí, že žijeme zaujímavé časy

Ministra dostal do vývrtky prípad zo zahraničia - v USA. "V Amerike sa stal veľmi zvláštny prípad. Zabijak odsúdený na 30 rokov za vraždu oznámil, že sa cíti byť ženou. Na základe tohto oznámenia ho, alebo ak chcete ju, dali do väzenia pre ženy," popisuje prípad spoza veľkej mláky minister.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Facebook/Milan Krajniak

Aj u nás je dosť progresívnych aktivistov, sťažuje sa minister

Podľa Krajniaka sa aj u nás nájde dosť "progresívnych aktivistov, ktorí majú pocit, že sa stačí prehlásiť napríklad za ženu, a už môže človek s mužským telom chodiť do ženskej sauny, štartovať na ženských pretekoch a predpokladám že aj navštevovať gynekológa". "Ja by som ale bol v tomto prístupe opatrnejší. Čo myslíte? Asi ani v USA nevedia ako k tomu pristupovať: podľa posledných informácii je naspať v mužskej väznici," tvrdí Krajniak.

Krajniak sa odkazuje na správu z webu WST Post. Správa hovorí o 27-ročnej Demi Minor, ktorá je transrodovou osobou a vo väznici si odpykávala 30-ročný trest za dobodanie svojho pestúna. Transgender väzenkyňa však vo väzení v New Jersey spôsobila tehotenstvo dvom ďalším spoluväzenkyniam. Teraz bola podľa portálu už prevezená do mužskej väznice.

"Prijala som, že som v mužskej inštitúcii, ale nesúhlasím a nikdy nebudem súhlasiť s tým, že som niečo iné ako žena, ktorá je náhodou transgender," napísala Minor. Tá mala len 16 rokov, keď sa vlámala do domu Theotisa Buttsa (pestúna) v Gloucester Township v štáte New Jersey. Butts si ju potom vzal k sebe ako pestúnske dieťa, ale Minor s ním už nežila. Buttsa neskôr niekoľkokrát bodla a potom utiekla do New Yorku, kde ju zatkli.