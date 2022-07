Dôchodky sa od budúceho roka citeľne zvýšia: Dôvodom je dvojciferná inflácia, ktorá tu s nami je už niekoľko týždňov

Galéria fotiek (3) Dôchodky do značnej miery ovplyvňuje rastúca inflácia.

Zdroj: Gettyimages.com, Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Z ekonomického a spotrebiteľského hľadiska tento rok hádam nepočúvame nič iné, ako zlé správy. Najviac sa skloňuje aj slovo inflácia, no nie každý si možno uvedomuje, že čím vyššia inflácia, tým štát viac vyberie na daniach a to tiež znamená, že navýšenia sa dočkajú aj naši dôchodcovia. O koľko? To si ukážeme v tomto článku.