So záchranármi o navýšení miezd zatiaľ nikto nerokuje: Lekári trvajú na svojich požiadavkách, sú odhodlaní dať výpovede!

BRATISLAVA - So záchranármi o navýšení miezd nikto nerokuje. Uviedol to prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov (SKZZ) František Majerský. Poukázal pri tom, že k rokovaniam neprizvali ani ich odborové organizácie. Rezort zdravotníctva v štvrtok (14. 7.) uviedol, že zdravotnícke organizácie o priebehu rokovaní informuje.

Majerský zdôraznil, že záchranári sú rokovať pripravení. "Sme jedna z najsilnejších zložiek z tohto systému. Máme právo hovoriť za seba. Verím, že došlo k nedorozumeniu, a budeme na stretnutia prizvaní," doplnil. Na júnovom stretnutí so štátnou tajomníčkou rezortu zdravotníctva Lenkou Dunajovou Družkovskou sa podľa neho o konkrétnom návrhu platového ohodnotenia nediskutovalo. Majerský skritizoval aj posun termínu rokovaní o platoch zdravotníkov. Tých si podľa neho neudržíme, ak ich dostatočne neohodnotíme.

VIDEO Sociálni partneri sa prvý raz dohodli na minimálnej mzde, bude 700 eur

"Tak dlho čakať nemôžeme. Zdravotníci zarábajú za tú istú prácu oveľa menej ako pred rokom," dodal. Poukázal pritom na infláciu, zrušenie covidových príplatkov a hroziacu ďalšiu vlnu ochorenia COVID-19. O platoch zdravotníkov sa vo štvrtok rokovalo na úrade vlády. Premiér Eduard Heger (OĽANO) po ňom oznámil, že na konkrétnom návrhu zvýšenia miezd sa nedohodli. Rokovania budú pokračovať 9. augusta. Zdravotnícke organizácie upozornili, že ich neprizvali k rokovaniam o zvýšení platov. Uviedli to SKZZ, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, odborových organizácií pri Záchrannej zdravotnej službe (ZZS) v Bratislave a ZZS Košice, Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov a Slovenskej komory fyzioterapeutov.

VIDEO Sociálni partneri po navýšení minimálnej mzdy: Zodpovedný sociálny dialóg má zmysel

Poukázali na to, že k bezodkladnému predstaveniu návrhu zvýšenia platov vyzvali oni. Rezort reagoval, že sa s odborovými a stavovskými organizáciami v súvislosti s ich požiadavkami stretáva často. Podľa neho na nich informuje aj o rokovaniach k zvýšeniu miezd zdravotníkov. Návrh zvýšenia platov sa mal pôvodne predstaviť koncom júna, avizovali to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a minister financií Igor Matovič (OĽANO).

Galéria fotiek (4) Vladimír Lengvarský (OĽaNO)

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Lekári trvajú na svojich požiadavkách

Lekári naďalej trvajú na svojich požiadavkách, sú za ne odhodlaní podať výpovede. V súvislosti s rokovaniami o mzdách zdravotníkov na to upozornil šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský. "Situácia v našom zdravotníctve je taká vážna, že lekári sú odhodlaní za tieto požiadavky podať výpovede. Inú možnosť nám, žiaľ, politici nedávajú. Na tomto našom postoji sa nič nezmenilo, keďže stále nevidíme reálne kroky vlády pre zlepšenie nášho zdravotníctva," skonštatoval. Visolajský zdôraznil, že problém nedostatku zdravotníkov je už citeľný aj pre občanov.

ARCHÍVNE VIDEO Nám nestačia len prísľuby politikov, uviedol predseda Lekárskeho odborového združenia

Sú odhodlaní dať výpovede

"Želali by sme si, aby vláda konala čím skôr, a aby sme v riešeniach nestrácali čas zbytočnými prestojmi. Práve preto, aby sme donútili vládu konať, nemocniční lekári vyhlásili štrajkovú pohotovosť a výpoveďami tlačia na vládu, aby konečne zdravotníctvo riešila," priblížil. Pripomenul, že lekári majú osem návrhov a požiadaviek, ktoré považujú za nevyhnutné na zlepšenie stavu nemocníc na Slovensku. Týkajú sa podľa neho reformy vzdelávania mladých lekárov, podpory lekárskych fakúlt, poriadku vo financovaní nemocníc či zabezpečenia nemocničných oddelení adekvátnym počtom personálu.

Požadujú tiež navýšenie platov sestier a priblíženie sa miezd lekárov slovenských nemocníc situácii v okolitých krajinách ako Česko, Maďarsko či Poľsko. Diskutovalo sa o nich podľa neho aj na štvrtkovom (14. 7.) rokovaní na úrade vlády.

Rokovania o mzdách sú úlohou práce odborových organizácií

Visolajský na kritiku zdravotníckych organizácií, ktoré na stretnutie neprizvali, reagoval, že rokovania o mzdách sú úlohou práce odborových organizácií, nie komôr. "Témou rokovaní boli mzdy nemocničných lekárov a sestier, preto predstavitelia vlády rokovali s odborovými organizáciami, ktoré na to majú mandát," dodal. O platoch zdravotníkov sa vo štvrtok rokovalo na úrade vlády, premiér Eduard Heger (OĽANO) po stretnutí oznámil, že na konkrétnom návrhu zvýšenia miezd sa nedohodli.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Rokovania budú pokračovať 9. augusta. LOZ a Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek, ktoré sa na rokovaní zúčastnili, ho ohodnotili pozitívne. Návrh zvýšenia platov mali pôvodne predstaviť koncom júna, avizovali to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a minister financií Igor Matovič (OĽANO).

Odsúvanie termínu zvýšenia platov považujú sestry za sklamanie

Odsúvanie termínu zvýšenia platov považujú sestry a pôrodné asistentky za sklamanie. Uviedla to prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) Iveta Lazorová. Je podľa nej nefér, že na štvrtkové (14. 7.) rokovanie nebola komora prizvaná. "Je to dehonestujúce pre náš stav. Sestry a pôrodné asistentky dlhodobo očakávajú, že príde k nejakej zmene," skonštatovala. Poukázala pritom, že otázka miezd je otvorená od čias, keď rezortu zdravotníctva šéfoval Tomáš Drucker.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Lazorová podotkla, že k zvýšeniu platov pre zdravotníkov sa vláda zaviazala v programovom vyhlásení. Pri nedostatkových profesiách, ako sú aj sestry či pôrodné asistentky, je podľa nej nutne treba riešiť opatrenia na ich stabilizáciu v systéme. Ozrejmila, že zvýšenie miezd je len jedným z nich. "My sme navrhli deväť krokov, ktoré by pomohli zastabilizovať sestry v systéme. K žiadnemu z nich zatiaľ nedošlo," upozornila. Lazorová zároveň skonštatovala, že je zvláštne, že na rokovanie k platom zdravotníkov SKSaPA neprizvali. "I keď to nie je naša agenda, aby sme vyjednávali mzdy, napriek tomu sa snažíme, aby sa zlepšili podmienky pre zdravotníkov. Urobili sme preto kus práce - dopytovali sme sa, robili sme analýzy, zdôvodnenia či porovnania so zahraničím," ozrejmila. Komoru podľa nej neinformujú ani o priebehu rokovaní. "Všetko sa dozvedáme z médií," dodala.