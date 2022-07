Zamestnanci letiska Poprad-Tatry podali hromadné výpovede: Doležalovi poslali OTVORENÝ LIST o šikane na pracovisku

"Vedenie letiska sa zmenilo v septembri roku 2020, no po dvoch rokoch, hoci znesieme veľa a boli sme aj dopredu upovedomení o možnom správaní pána riaditeľa, je už situácia neúnosná. Zatiaľ čo v médiách a na papieri vykazuje letisko dobré výsledky, zvnútra dochádza k rozvratu spoločnosti. Pre dlhodobú šikanu a arogantný prístup výkonného riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti Letisko Poprad-Tatry sme sa po dôkladnom zvážení a vyhodnotení celej situácie rozhodli podať hromadnú výpoveď," uvádzajú v liste zamestnanci letiska. Ako píšu, svoje výpovede zoberú späť len po splnení jednej podmienky, ktorou je odvolanie Dujavu. Ten v reakcii uviedol, že nastúpil na pozíciu výkonného riaditeľa v septembri 2020. Letisko bolo podľa neho nielen v ekonomickom, ale aj v bezpečnostnom rozvrate.

"Ako krízový manažér som pristúpil k okamžitej reštrukturalizácii spoločnosti, zmene organizačnej štruktúry, zredukoval som v rámci efektivity náklady. Zrušil som nevýhodné zmluvy a zameral som sa na nové trhy a činnosti, v ktorých doteraz letisko nepôsobilo. Z pohľadu niekoho to mohli byť nepopulárne opatrenia. Pre ďalšiu budúcnosť letiska však nevyhnutné," uviedol.

Spoločnosť v rokoch 2020 a 2021 po dlhých obdobiach strát dokázala podľa jeho slov vytvoriť zisk a zastabilizovať sa. "Informácie v liste, ktoré smerujú k diskreditácii mojej osoby považujem za irelevantné a nepravdivé, dokonca zaslané formou anonymu a bez odsúhlasenia všetkými zamestnancami. Od zamestnancov som vždy očakával kvalitné a zodpovedné výkony, čo v žiadnom prípade nemá nič spoločné so šikanou," vyhlásil. Väčšina zamestnancov v spoločnosti, ako tvrdí, ani nepozná obsah otvoreného listu a dozvedela sa o ňom iba z médií.

"Od zamestnancov som dostal informáciu, že s obsahom listu nesúhlasia a nestotožňujú sa s ním," povedal Dujava s tým, že doposiaľ nie je zaevidovaná ani jedna výpoveď v tejto súvislosti. "Moje ďalšie kroky budú smerovať k stabilizácii vzniknutej situácie formou otvorenej komunikácie so zamestnancami tak, ako to bolo vždy doteraz," doplnil Dujava. Z ministerstva dopravy uviedli, že situáciu si chcú najprv overiť. "Minister dopravy sa potrebuje detailne oboznámiť so situáciou, overiť si fakty, až následne zaujme stanovisko," uviedol riaditeľ odboru komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby SR Ivan Rudolf.