Lieky sú v lete problémom: Môžu sa vám pokaziť, riziková je dovolenka! TOTO vám v zahraničí stačiť nemusí

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA – Vysoké teploty a slnečné počasie vedia narobiť poriadne problémy a skomplikovať nám životy. Platí to aj v prípade liekov. Skladovať ich v horúčavách totiž vôbec nie je jednoduché a v mnohých prípadoch to môže byť dokonca aj nebezpečné. Nehovoriac o tom, ak si lieky potrebujete so sebou prepraviť do dovolenkovej destinácie, kde je klíma často úplne iná, ako na Slovensku.