Kollár šokuje: Nečakane oznámil, ktorí poslanci posilnia klub Sme rodina, je tam aj exkotlebovec!

Kollár sa ohľadom svojich plánov zveril televízii TA3. Po novom totiž už bude mať klub Sme rodina 20 poslancov, pričom ich doteraz bolo o troch menej. Kollár túto vec oznámil vo vysielaní s tým, že zo zákona má túto vec oznámiť predsedovi parlamentu - teda sám sebe.

Boj o kreslo predsedu parlamentu? Kollár to všetko mení príchodom troch poslancov

Do hry však prišiel aj iný faktor, a to ten, že ak by premiér Eduard Heger súhlasil s vytvorením novej koaličnej zmluvy po ultimáte od SaS, liberáli by si mohli Kollárov post nárokovať pre seba. SaS má oficiálne 19 poslancov, zatiaľ čo Sme rodina "len" 17. Príchod trojice poslancov do klubu ale mení celú hru.

Nepísané pravidlo totiž hovorí, že práve druhá najsilnejšia koaličná strana si nominuje šéfa Národnej rady. Kollár je pripravený tieto počty okamžite navýšiť.

Kto sú nové prírastky v klube Sme rodina? Je tam aj exkotlebovec!

"Je len na mne, kedy oznámim, že máme troch nových poslancov. Sú nimi Romana Tabak, Ján Krošlák a Jozef Šimko," povedal predseda parlamentu vo vysielaní. Kollár dodal, že nechce podporovať plány Richarda Sulíka (SaS). "Z tejto šlamastiky sa musí dostať sám," poznamenal na jeho adresu.

Prvou menovanou je Romana Tabak , ktorá bola vyhodená z klubu OĽaNO po hlasovaní o Robertovi Ficovi v kauze Súmrak. Okrem nej bola z klubu vylúčená aj Katarína Hatráková. Tú ale Kollár ako novú posilu nespomenul.

Ján Krošlák je bývalý športovec a z OĽaNO klubu odišiel ešte v októbri minulého roka pre názorové nezhody s predsedom hnutia Matovičom. "Videl som aj u nás v klube, že Matovič stále požíva 'božskú' dôveru väčšiny poslancov," vyjadril sa na jeseň Krošlák.

Tretím menovaným je bývalý kandidát Kotlebovcov-Ľudovej strany naše Slovensko a primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko . Ten z ĽSNS odišiel v auguste 2021 pre názorové nezhody s vedením ĽSNS aj v súvislosti s pandémiou koronavírusu. "Napríklad, ja som zaočkovaný, oni sú zásadne proti tomu. Ja mám iný názor, je tam toho viac, ale nehľadajte v tom nejaké zázraky. Zoberte si Messiho, odišiel z Barcelony a všetko je v úplnom poriadku," povedal vtedy pre Aktuality odchádzajúci Šimko