Skončia sa rokovania skôr, ako začali? Kollár nechce novú koaličnú zmluvu! SaS má s exkotlebovcom v koalícii problém

"Ako prvý bude s požiadavkami oboznámený premiér," uviedla predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Pripomenula, že na požiadavkách sa dohodli len počas tohto týždňa na mimoriadnej rozšírenej Republikovej rade.

Požiadavky bude vedieť najprv premiér

Člen Republikovej rady SaS Marián Viskupič rovnako považuje za prirodzené, že so svojimi požiadavkami oboznámia najskôr predsedu vlády. Požiadavky nebudú verejné, jediné, čo SaS po vypovedaní koaličnej zmluvy je to, že chcú novú zmluvu reflektujúcu aktuálnu koaličnú situáciu a požadujú aj odchod Igora Matoviča nielen z postu ministra financií, ale aj z vlády.

Kollár nechce novú zmluvu, OĽaNO odmieta odchod Matoviča

Už len pri tejto požiadavke narazila kosa na kameň. Hnutie OĽaNO totiž odmieta, aby Matovič zo svojho postu aj z vlády odišiel. Všetci, vrátane premiéra Eduarda Hegera, stoja za ním. Do hry dnes svojimi vyjadreniami vstúpil aj šéf parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár. SaS je totiž aktuálne druhým najsilnejším koaličným klubom s 19 poslancami. Kollárovo hnutie ich má 17. To sa však dnes zmenilo.

Ak by sa v koalícii dohodli na novej koaličnej zmluve, mohli by si liberáli nárokovať na post predsedu parlamentu. Je totiž nepísaným pravidlom, že druhá najsilnejšia koaličná strana nominuje šéfa parlamentu. To sa Kollárovi nepáčilo pre TA3 povedal, že stále sú druhou najsilnejšou stranou. Nabrali totiž troch nových poslancov - Romanu Tabak (exOĽaNO), Jána Krošláka (exOĽaNO) a Jozefa Šimka (exĽSNS). Spolu tak bude mať klub Sme rodina 20 poslancov.

SaS má problém s prijatím exkotlebovca Šimka. "Prijatie exkotlebovca Jozefa Šimka do poslaneckého klubu Sme rodina je len potvrdením toho, že koalícia OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí by dokázala fungovať ďalej aj bez strany SaS, a to s podporou poslancov, ktorí sa do parlamentu dostali na kandidátke Kotlebovci ĽSNS," uviedol v stanovisku hovorca strany Ondrej Šprlák.

Novú koaličnú zmluvu nechce. "Nebudem podporovať výmysly Richarda Sulíka. Máme koaličnú zmluvu, ktorá bola vyrokovaná a na tej trvám, nič otvárať nebudem," povedal rázne. "Richard Sulík sa vmanévroval do slepej uličky sám a musí sa z nej dostať von," dodal. OĽaNO už viackrát v stanovisku potvrdilo, že stojí za Igorom Matovičom a odmieta jeho odstúpenie. Podľa hnutia nejde o úprimnú snahu sa dohodnúť, ale len o hľadanie zámienky na vopred naplánovaný odchod z vlády. "Naše stanovisko zostáva a zostane nemenné. Zároveň veríme, že strana SaS od svojho plánu povaliť ďalšiu vládu k 1. septembru nakoniec pre dobro demokratického Slovenska ustúpi," uviedlo hnutie.

SaS vypovedala koaličnú zmluvu

SaS počas týždňa vypovedala koaličnú zmluvu a avizovala požiadavku prepracovať ju na základe aktuálnej politickej situácie. Vzhľadom na odchod viacerých členov Za ľudí do klubu SaS tvoria liberáli druhý najsilnejší koaličný klub. Pri rokovaní o novom znení koaličnej dohody by si tak mohli nárokovať aj post predsedu parlamentu.