Ráta Volvo so skorou výmenou politických figúrok? Sulík chcel od Fica podpísať zásadné memorandum, ten mu vyhovel!

Na pokračovanie prípravy strategického územia Valaliky pri Košiciach, kde má vyrásť nový závod automobilky Volvo, štát vyčlenil cez 123 miliónov eur. Druhá fáza prípravy priemyselného parku pozostáva z realizácie hrubých terénnych úprav strategického územia, prekládok sietí a odstránenia prekážok v rámci územia. Vyplýva to z materiálu Návrh na poskytnutie prostriedkov zo štátnych finančných aktív na financovanie významnej investície Strategické územie Valaliky, ktorý v piatok schválila vláda.

Fico bude investíciu podporovať aj pri zmene vlády

Zdá sa však, že Sulík a ďalší nechcú nič riskovať a takto vzácnu a tvrdo vydretú investíciu nechcú nechať len tak napospas a obrátili sa aj na opozíciu. Tej predložili memorandum, ktoré zaväzuje, že investícia nebude blokovaná ani nijak inak zmarená ani pri výmene vlády.

Aspoň to hovorí posledný Ficov status. "Podpísal som to," hovorí stručne Fico a hneď to aj odôvodňuje. Sám priznal, že s memorandom za ním prišiel Sulík. "​Príchod automobilky Volvo na Slovensko treba privítať. Ešte sa nezakoplo do zeme a čaká nás náročný proces. Ako predseda vlády som stál pri vzniku automobilky Jaguar Land Rover v Nitre, viem o čom hovorím," tvrdí Fico.

Šéf Smeru si myslí, že memorandum bol nápad Volva

Fico si myslí, že toto memorandum vzniklo skôr v rukách výrobcu Volvo, ako v rukách Sulíka. "Nech to už bolo akokoľvek, memorandum som ihneď podpísal, pretože jednou zo základných povinností štandardných politických strán je garantovať na Slovensku stabilitu a kontinuitu," priznal šéf Smeru.