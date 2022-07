SaS poslala premiérovi LIST: Milý Edo, takto ďalej fungovať nebudeme! Sulík čaká na rokovania, zasiahne aj Čaputová

BRATISLAVA - Strana SaS je kedykoľvek pripravená rokovať o novej koaličnej zmluve. Na rokovania chce priniesť aj svoje konkrétne návrhy. Píše to v liste, ktorý v pondelok adresoval šéf SaS Richard Sulík premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO). Zopakoval v ňom dôvody vypovedania koaličnej zmluvy. Za problém považuje lídra OĽANO a ministra financií Igora Matoviča. Konkrétne podmienky predloží až na prípadných rokovaniach.

SaS tvrdí, že si uvedomuje potrebu vlády, ktorá je funkčná, má dôveru ľudí, nevytvára napätie v spoločnosti, ale prináša riešenia pre všetky aktuálne problémy. Strana v liste skonštatovala, že súčasná vláda a koalícia sú vnímané ako konfliktné a sprevádza ich hrubé a opakujúce sa porušovanie koaličných dohôd.

Prioritou SaS je ostať v koalícii

"Koalícia s fašistami, nezodpovedné nakladanie s verejnými financiami, opakované hrubé obchádzanie princípov pri tvorbe legislatívy, ľahkovážne neobsadenie dôležitých ústavných orgánov a verejných úradov a hrubé klamstvá, útoky a urážky koaličného partnera, ktoré presahujú hranicu možnej spolupráce," vymenoval Sulík.

Predseda SaS v liste zdôraznil, že prioritou SaS je zostať vo vládnej koalícii. "Tak ako doteraz však pokračovať nemôžeme a nebudeme," tvrdí. Kópiu listu zaslal aj zvyšným lídrom koalície - lídrovi OĽANO Igorovi Matovičovi, predsedovi Sme rodina Borisovi Kollárovi a šéfke Za ľudí Veronike Remišovej. Strana vyhlásila, že je pre ňu pokračovanie koalície maximálnou prioritou a verí, že je to priorita aj pre Hegera. "Čakáme na Tvoje vyjadrenie a ďalšie kroky smerujúce k rokovaniam o novej koaličnej zmluve, na ktorých prednesieme aj naše konkrétne návrhy," uzavrel Sulík list premiérovi.

Premiér dostal pozvanie na stretnutie s prezidentkou

Predseda vlády Eduard Heger dostal pozvanie na stretnutie od prezidentky Zuzany Čaputovej. Plánuje sa s ňou stretnúť. Pre TASR to uviedol tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. "Predseda vlády dostal pozvanie a plánuje stretnutie s prezidentkou, presný termín budeme komunikovať po jeho stanovení," priblížili z Úradu vlády SR. Prezidentka avizovala, že sa chce v súvislosti s aktuálnou politickou krízou stretnúť s premiérom, počas diskusie na festivale Pohoda. Zaujíma ju, ako bude zabezpečený riadny chod ústavných orgánov.

Spor vyvrcholil vypovedaním koaličnej zmluvy

SaS minulý týždeň vypovedala koaličnú zmluvu, požaduje vypracovanie novej do konca augusta a odchod Matoviča z vlády. OĽANO požiadavku odmieta. SaS avizovala, že pri nenaplnení jej podmienok podajú ministri zo strany demisiu. Matovič hovorí, že liberáli takto v septembri povalia vládu. Podľa SaS však ich demisia nebude znamenať pád vlády, predčasné voľby a ani koniec koalície. Koaličnú zmluvu nechce meniť ani predseda Sme rodina Boris Kollár. Šéf poslaneckého klubu hnutia Peter Pčolinský už skôr uviedol, že v prípade odchodu partnera z koalície by do menšinovej vlády nešli.