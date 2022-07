Sulík o priemyselnom parku v Rimavskej Sobote: Je to významná investícia! Na udičke máme zaujímavého investora

"Realizáciou investičného projektu sa zabezpečí príprava strategického územia určeného na umiestnenie nových investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb, výskumu a vývoja, čím v budúcnosti dôjde k priamemu aj nepriamemu vytvoreniu nových pracovných miest v okrese Rimavská Sobota," uviedlo ministerstvo hospodárstva (MH) v predkladacej správe k schválenému materiálu.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) po zasadnutí vlády uviedol, že štatút významnej investície má priemyselnému parku pomôcť k získaniu významného investora. S jedným veľkým investorom už ministerstvo rokuje, no jeho meno minister nespresnil. "Robíme na tom. Máme jedného veľmi zaujímavého investora na udičke. Ešte sa trochu trepe. Nebude to tak rýchlo, čaká nás veľa roboty. Ale ak to klapne, tak sa bavíme o veľmi peknej veci. Samozrejme, nie v rozsahu ako Volvo," komentoval Sulík.

Návrh realizácie priemyselného parku Rimavská Sobota schválila vláda ešte v januári minulého roka. MH očakáva, že priemyselný park vytvorí príležitosť na vytvorenie niekoľko stoviek až tisíc priamych a nepriamych nových pracovných miest. Výnosy z predaja pozemku spoločne s príjmami z plnenia daňových a iných odvodových povinností majú podľa rezortu predpoklad dosiahnuť návratnosť investície hneď v prvých rokoch prevádzky parku.

Záujem o výstavbu prevádzky v novom priemyselnom parku oznámil vlani v lete bavorský spracovateľ dreva Ziegler Group. Firma chcela po vybudovaní píly a drevospracujúcej prevádzky za 255 miliónov eur zamestnať 430 ľudí. Stretla sa však s odmietavou reakciou spracovateľov dreva. Začiatkom tohto roka minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) informoval, že Ziegler "veľmi citlivo vníma obavy lokálnych píl" a chce sa preto zamerať najmä na spracovanie reziva, nie na rezanie pňov.

Realizácia priemyselného parku Valaliky bude hradená z rozvojového fondu

Na prípravu strategického územia Valaliky, kde plánuje svoj nový závod automobilka Volvo, bude použitá časť financií z Rozvojového fondu Slovenska. Vyplýva to zo stredajšieho uznesenia vlády. Rozvojový fond disponuje peniazmi z už zrušeného bankového odvodu pôvodne vo výške viac ako miliarda eur. Na Valaliky z nich vláda vyčlenila 123,6 milióna eur.

O financovaní výstavby priemyselného parku pri Košiciach rozhodla vláda minulý týždeň. Druhá fáza prípravy priemyselného parku pozostáva z realizácie hrubých terénnych úprav strategického územia, prekládok sietí a odstránenia prekážok v rámci územia. Strategické územie tvoria pozemky s rozlohou 1047,51 hektára v katastrálnom území Valaliky, Haniska, Geča, Čaňa, Sokoľany a Trstené pri Hornáde, okres Košice-okolie a v katastrálnom území Šebastovce a Barca, okres Košice IV.

V piatok (1. 7.) oznámila svoj príchod na východ Slovenska automobilka Volvo, ktorá tam plánuje vo výrobe elektrických áut zamestnať 3300 ľudí. Investícia vo výške takmer 1,2 miliardy eur by mohla priniesť aj ďalších približne 10.000 pracovných miest v dodávateľských firmách automobilky.