Slováci, pozor! Oddnes začali platiť nové zákony: Zmeny sa týkajú vodičov, menoviek u policajtov, dronov a ďalších vecí

Galéria fotiek (5) Ilustračné foto

Zdroj: SITA

BRATISLAVA - Vodiči a verejnosť by malo okrem začiatku leta a dovoleniek zbystriť pozornosť aj v oblasti legislatívy a cestnej premávky. Ministerstvo vnútra totiž od 1. júla prichádza so značnou zákonnou zmenou v tejto oblasti a všetky jednotlivé body rozdelili do viacerých kategórii. Toto by teda nemalo nikomu uniknúť!