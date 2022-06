V Poľsku zamietli návrh na liberalizáciu interrupčného zákona

Návrh požadoval, aby boli v Poľsku interrupcie legálne i bezplatné do 12. týždňa tehotenstva bez potreby udania dôvodu, a po tomto období ešte v prípadoch, ak by boli plodu diagnostikované genetické poruchy či vývojové chyby, alebo ak by bola gravidita výsledkom zločinu, ako napríklad znásilnenia, uvádza agentúra PAP. Aktivistka za práva žien Marta Lempartová pri predstavovaní tohto občianskeho návrhu, ktorý podpisom podporilo vyše 200.000 Poliakov, uviedla, že Poľsko by dostal do súladu s "európskymi a celosvetovými štandardmi". Poľsko má dlhodobo veľmi prísne interrupčné zákony. Umelé prerušenie tehotenstva tam však ešte viac obmedzilo predvlaňajšie rozhodnutie ústavného súdu, ktorý sa v októbri 2020 postavil na stranu konzervatívnej pravicovej vlády a interrupcie požadované z dôvodu nezvratných vývojových chýb plodu označil za protiústavné.

Takéto chyby zahŕňajú rozsiahle spektrum poškodení od Downovho syndrómu až po smrteľné choroby. Aktuálne tak poľská legislatíva umožňuje vykonávanie interrupcií už len v prípadoch, ak tehotenstvo ohrozuje život, zdravie či duševný stav matky, alebo keď je tehotenstvo výsledkom zločinu ako znásilnenia či incestu. AFP uvádza, že podľa údajov skupín aktivistov bojujúcich za práva žien sa ešte pred sprísnením zákona vykonalo v Poľsku ročne menej ako 2000 legálnych interrupcií, zatiaľ čo ďalších 200.000 Poliek takýto zákrok podstúpilo ilegálne alebo v zahraničí.