Matovič nečakane priskočil na konci tlačovky Klimeka: Toto sú tie dobré správy, v hlavných úlohách prorodinný balíček!

BRATISLAVA - Už, už to vyzeralo že z avizovanej "dobrej správy" Igora Matoviča nič nebude, no na poslednú chvíľu sa to skutočne rozbehlo. Ministerstvo financií na čele so štátnym tajomníkom Marcelom Klimekom na brífingu prezentovalo prognózy z hľadiska inflácie na ďalšie roky a celé stretnutie sa točilo okolo čísel a bez emócii. Všetko sa však zmenilo, keď "do sedla" skočil nečakane aj sám Matovič, ktorý sa objavil na konci brífingu. Verejnosti chcel pripomenúť, že napriek jeho prorodinnému balíčku sa rozpočty samospráv a VÚC ešte navýšia!

VIDEO Matovič sa prekvapivo objavil na konci tlačovky:

Matovičovi "predskokani" na čele so štátnym tajomníkom Marcelom Klimekom pritom len pár minút pred vystúpením ministra avizovali, že inflácia by mala na Slovensku v tomto roku dosiahnuť úroveň 11,6 % a hrubý domáci produkt (HDP) by sa mal zvýšiť o 1,9 %.

V budúcom roku inflácia tiež prekročí 11 % a HDP by sa malo zvýšiť na 2,6 %. Vyplýva to z nimi prezentovanej makroekonomickej prognózy. "Slovenská ekonomika napriek tomu, že sme krajina na hranici vojny, napriek tomu, že sme vystavení makroekonomickým šokom predovšetkým vo vzťahu k inflačnému rastu cien energií, tak rastie, ale tento rast je negatívne ovplyvňovaný touto situáciou," povedal štátny tajomník MF Marcel Klimek.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Matovič vidí milióny navyše, a to aj napriek balíčku

Vzápätí však nenápadne pristúpil minister Matovič s grafom, podľa ktorého sa už opakovane snažil dokázať, že napriek jeho prorodinnému balíčku, ktorý čaká pred Ústavným súdom, sa financovanie samospráv nezhorší, práve naopak. Podľa prognózy si majú tento rok prilepšiť o 154 miliónov eur a podľa prognózy na rok 2023 o 74 miliónov eur.

Galéria fotiek (4) Igor Matovič

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Nestihli ešte prirátať Sulíka a jeho dohodu o plyne

Riaditeľ Inštitútu finančnej politiky Juraj Valachy spresnil, že makroekonomická prognóza zatiaľ neráta s vplyvom dohody ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) so štátnym Slovenským plynárenským priemyslom (SPP) o miernejšom raste cien plynu. Pokiaľ bude zrealizovaná, odhadol Valachy infláciu v budúcom roku na úrovni okolo 8,5 %.

Rast inflácie sa premietne aj do miezd, ktoré by sa mali podľa rezortu financií v tomto roku zvýšiť o 7,3 % a v budúcom o 10,2 %. Aj v tomto prípade zatiaľ nie sú v odhade zarátané prípadné výsledky prebiehajúceho vyjednávania so sociálnymi partnermi.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Odhady MF sú pri raste HDP optimistickejšie ako prognóza zverejnená Národnou bankou Slovenska. Tá tiež ráta s dvojcifernou infláciou v tomto aj v budúcom roku, no rast ekonomiky by mal byť podľa NBS o niečo nižší, a to na úrovni 1,4 % HDP v tomto roku a 1,9 % HDP v budúcom.