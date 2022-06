Smer-SD podal návrh na odvolanie ministra pôdohospodárstva Vlčana

BRATISLAVA - Opozičná strana Smer-SD podala návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuelovi Vlčanovi (nominant OĽANO). Informoval o tom na utorkovom brífingu predseda strany Robert Fico. Návrh okrem poslancom Smeru-SD podpísali aj nezaradení poslanci zvolení do parlamentu za ĽSNS.

Dôvodom na vyslovenie nedôvery je podľa predloženého návrhu pasivita ministra pri presune štátnych lesných pozemkov v chránených územiach do správy Štátnej ochrany prírody SR, netransparentné nakladanie s financiami pri dotáciách na opatrenia súvisiace s africkým morom ošípaných a nízka pomoc slovenským prvovýrobcom potravín.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Fico dodal, že odvolávanie ministra je možnosťou pre opozíciu, ako dostať do parlamentu rozpravu o raste cien potravín. "Osemkrát nám vládna koalícia surovo zamietla program takejto schôdze, čo znamená, že sa o tomto bode viac nerokovalo," pripomenul Fico. Pri návrhu na odvolanie člena vlády sa však o programe nehlasuje. Smer-SD by chcel napríklad rokovať o obmedzení obchodných prirážok, ktoré podľa opozičných poslancov dosahujú úroveň 80 až 90 %. Obchodné reťazce podľa neho v poslednom období profitujú na krízach a obchodné prirážky by sa preto mali znížiť maximálne na 40 %.