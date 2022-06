Schyľuje sa k ďalšej koaličnej kríze? Vlčan sa obul do Budaja: Dôvodom je situácia s medveďmi!

Problémy s medveďmi na Podpoľaní spôsobujú krmoviská a vnadiská pre divú zver, ktoré vytvárajú poľovníci. Nachádza sa tam 28 vnadísk spolu so štyrmi tonami krmiva. Uviedol to minister životného prostredia Ján Budaj vo štvrtok 16. júna. Vyzval preto šéfa agrorezortu Samuela Vlčana (nominant OĽaNO), aby okamžite zastavil prikrmovanie zveri na Podpoľaní.

Budaj tvrdí, že medveď prestane jesť prirodzenú stravu, ak má k dispozícii krmoviská. "Nedá sa oddeliť prikrmovanie jeleňa a diviaka od medveďa," podotkol. Minister pokračuje, že medvede si na prikrmovanie zvykli, chutí im sladká strava, a preto sa sťahujú do nižších oblastí. Niektoré medvede, ktoré sú na to zvyknuté, budú podľa Budaja musieť byť vyradené z populácie. Povolenky na odstrel podľa Budaja nič neriešia a podporujú trofejný lov. Deklaruje, že všetky medvede, u ktorých sa ukáže strata plachosti či kolízie s obyvateľmi, Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR odstráni. "V období od roku 2015 do 2022 sa 53 percent odstrelov medveďov odohrávalo na Poľane," povedal.

Budaj by chcel nájsť spôsob, ako regulovať medveďov v súlade so zákonom. "Nájdime si spôsob, aby to bolo v súlade aj s našimi záujmami," poznamenal. Štátna ochrana prírody SR informovala v reakcii na riešenie problému s medveďom o posilnení svojho tímu o 11 poľovníkov. Budaj vo štvrtok povedal, že by poľovníkov mohlo byť 50. Minister zároveň poukázal na to, že envirorezort nepozná presný počet medveďov na Slovensku. Momentálne sa uskutočňuje analýza vzoriek, ktoré počet majú určiť. Proces však nemôže urýchliť.

Na slová ministra však zakrátko reagovali štátne Lesy SR. Nárast populácie medveďa nesúvisí s vnadením diviačej zveri na legálne zriadených krmoviskách. Dôvodom je, že medveď hnedý nie je regulovaný. Štátny podnik Lesy SR preto žiada systematický manažment populácie medveďa na Slovensku. Tvoriť by sa mal aj na základe skúsenosti lesníkov a poľovníkov. Informovala o tom hovorkyňa Lesov SR Marína Debnárová.

Tieto vyjadrenia ministra sú podľa Lesov SR zavádzajúce a klamlivé. "Štátny podnik poskytol informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám na základe žiadosti Lesoochranárskemu zoskupeniu Vlk, ktorá bola doručená 23. mája," reagovala Debnárová. Základom riešenia problematiky je podľa Lesov SR poznať aktuálnu početnosť medveďov a stanoviť, aký počet je únosný pre územie Slovenska. Podnik privíta, ak tomu bude envirorezort venovať maximálnu prioritu.

Vlčanov pohľad na vec

Na celú vec následne reagoval aj samotný šéf agrorezortu Samuel Vlčan. Ten však na adresu Budaja zniesol vlnu kritiky. Ako vysvetlil, na jedno vnadisko sa priemerne vysype 350g kukurice denne.

"V žiadnom prípade neplatí argument, že uvedené množstvo kukurice spôsobilo premnoženie medveďa hnedého. Zdôrazňujeme, že 4 tony kukurice boli rozmiestnené na 28 vnadiskách Podpoľania, čo predstavuje plochu 21-tisíc hektárov. Vnadiská sú využívané s cieľom znížiť počty diviakov, keďže Slovensko tretí rok bojuje s africkým morom ošípaných, ktorý už zlikvidoval niekoľko chovov ošípaných a spôsobil miliónové škody chovateľom aj štátu," vysvetlil Vlčanov rezort. Ako dodali, nejde tak o prikrmovanie zveri, ako to prezentuje minister životného prostredia. "Pre úplnosť uvádzame, že v tomto roku ešte nebola kukurica na vnadiská v oblasti Podpoľanie umiestnená," uzavrel Vlčan.

Čo na VLK?

K problematike krmovísk sa však vyjadril aj Juraj Lukáš z lesoochranárskeho združenia VLK. Ten na sociálnej sieti zverejnil informácie od odborníkov z Technickej univerzity vo Zvolene, ktorá problematiku vnadísk a krmovísk rieši. V správe je písané, že medvede pravidelne navštevovali odchytové zariadenie v intravilánoch obcí, čím znemožnili poľovníkom odchyt diviačej zveri a tým pádom plnenie plánov jej lovu.

"Každé jedno vnadisko bolo počas roka navštevované 3-7 jedincami medvedej zveri. Nakoľko na základe veterinárnych opatrení proti šíreniu Afrického moru ošípaných môžeme na vnadisko denne len 5 kíl jadrového krminva, je jasné, že drvivú väčšinu krmiva nám skonzumovali medvede. Počas roka pri týchto vnadiskách nastalo mnoho nebezpečných situácií, keď medvede aj po vyrušení odmietali vnadisko opustiť a z kriku a svietenia baterkou poľovníka si doslova robili dobrý deň," uvádza sa v správe. Poukázali aj na to, že počas poľovačiek došlo k mnohým nebezpečným situáciam, napríklad, že na pár metrov stretli jeleňa, prípadne, že ulovenú zver už následne našli načatú a z väčšej časti skonzumovanú, zrejme, medveďom.