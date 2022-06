SaS podporuje reguláciu medveďov, ktoré stratili plachosť a ohrozujú ľudí

"Musíme vyžadovať prísny zákaz vnadenia, prikrmovania, ako aj nechráneného odpadu. Treba tiež postihovať ľudí, ktorí medvede zámerne vnadia. Momentálne sme za reguláciu tých kusov, ktoré stratili plachosť, a to najmä v intraviláne obcí," uviedla poslankyňa Anna Zemanová. Podľa jej kolegyne Jarmily Halgašovej je problém s medveďmi, ktoré stratia plachosť, potrebné urgentne riešiť. "Bezprostredne ohrozujú ľudí aj hospodárske zvieratá, čo je neakceptovateľné," argumentuje. Apeluje i na nevyhnutnosť dát o počte medveďov.

V tejto súvislosti pripomenula, že Výbor Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uložil Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR úlohu zriadiť do konca júla pracovnú skupinu, ktorá by sa problémom zaoberala. Zložená by mala byť z odborníkov z oblasti ochrany prírody, lesníctva, poľnohospodárstva, zástupcov samospráv a pôdohospodárskeho výboru. Výbor taktiež zaviazal envirorezort i ministerstvo pôdohospodárstva bezodkladne zrealizovať účinné opatrenia, ktoré ochránia obyvateľov v súvislosti s výskytom medveďa v blízkosti sídel. MŽP by malo zároveň do konca roka na základe výsledkov výskumu zaktualizovať Program starostlivosti o medveďa hnedého na Slovensku, v ktorom sa ako jeden z nástrojov na riešenie uvádza aj regulácia populácie.