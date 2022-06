SaS zrušila Matoviča: Z vlády odišiel po pár minútach, jeho návrh opäť vetovali! OSTRÉ slová na adresu Gröhlinga

Dôvodom vetovania SaS je, že odmietajú zvyšovanie platov v tom prípade, pokiaľ sa zvýšia aj iné dane. Je to pre nich červená čiara. Matovič to však nechápe a ministra školstva Branislava Gröhlinga opäť označil za ministra, ktorý chráni výrobcov alkoholu a prevádzkovateľov hazardu. Gröhling okrem toho uviedol, že trojpercentné zvýšenie im nestačí, požadoval zvýšenie platov o desať percent.

SaS návrh vetovala, Matovič odišiel

Matovič návrh na zvýšenie platov učiteľov predložil na vládu už tretíkrát. "Vyslovene som upozornil ministra školstva, že je to posledná šanca pred prázdninami, kedy tento návrh zákona môžeme prijať v parlamente, keďže parlament nám ešte beží. Je to posledná schôdza pred prázdninami. Upozornil som ministra školstva, že je to posledná šanca, ako môžeme učiteľom zvýšiť platy už od 1. júla o 150 eur. Napriek tomu povedal, že za stranu SaS návrh vetujú," povedal Matovič, ktorý z rokovania odišiel.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Máme tu ministra, ktorý chráni výrobcov alkoholu a prevádzkovateľov hazardu

"Veľmi ma to mrzí, lebo sa opäť potvrdzuje, že namiesto toho, aby sme tu mali ministra školstva, tu máme ministra, ktorý chráni výrobcov alkoholu, prevádzkovateľov hazardu a extrémne bohaté firmy, ktoré by mali zaplatiť ešte viac," obul sa do ministra školstva Matovič. Tieto slová opakuje už niekoľko týždňov.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Matoviča to podľa jeho slov mrzí o to viac, že pred týždňom prišlo do Bratislavy protestovať zhruba 10-tisíc učiteľov a zamestnancov školstva. "Napriek tomu ich tu strana, ktorá je zodpovedná za ministerstvo školstva, naďalej ignoruje," uviedol s tým, že urobil som, čo urobiť mohol. "Nevieme sa cez to dostať," povedal minister financií.

Musíme priniesť alternatívne riešenie

"Na druhej strane sa nepatrí, aby sme nechali učiteľov v štychu. Budeme sa snažiť prísť s alternatívnym riešením, lebo keď sa takto naďalej bude SaS hádzať sa o zem a vetovať zvyšovanie daní pre tých, ktorým to vôbec neublíži, ale ani raz sa nehodia pri zvyšovaní platov pre učiteľov o zem. Tak nakoniec by tí učitelia boli aj naďalej rukojemníkmi," dodal.