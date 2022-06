Gyimesi si opäť kopol do Sulíka: Kopíruje slová opozičných poslancov! Šéf SaS klame, Fico chce odvolať vládu

Poslanci v piatok pokračovali v mimoriadnej schôdzi parlamentu venovanej návrhu na odvolanie ministra hospodárstva. Plénum sa opäť zíde v utorok, keď sa vráti k bodom z riadnej schôdze parlamentu.

VIDEO Smer-SD zostal obarený z toho, čo Sulík porozprával: Budú sa pravdepodobne opakovať 70. roky

Sulík fatálne zlyhal

Poslanec György Gyimesi tvrdí, že v obhajobe Sulíka pri jeho odvolávaní zazneli klamstvá. Viaceré argumenty ministra označil za spochybnené. Sulík podľa neho fatálne zlyhal vo funkcii a poškodení sú občania SR. "Fatálne zlyhal ako minister hospodárstva a cenu za jeho fatálne zlyhanie zaplatíme my všetci," vyhlásil Gyimesi. Sulík sa podľa neho musel "pomiatnuť", keď hovoril o výhodných podmienkach. Odmieta, že by malo Slovensko rovnako výhodné podmienky, ako si vyrokovalo Maďarsko.

Namietal i vyjadrenia o tom, že Slovnaftu bude po skončení sa 18-mesačnej výnimky na vývoz produktov z ruskej ropy stačiť dodávať na slovenský trh. Ak by sa spoločnosť aj pokúšala dodávať na trh na Slovensku viac, zakročil by podľa neho protimonopolný úrad. Gyimesi tiež kritizoval vyjadrenia, že nebudeme dovážať "krvavú ropu" z Ruska. Nikomu pritom podľa neho nevadí, že budeme dovážať "krvavú ropu" zo Saudskej Arábie.

Ste lobista!

Poukázal pritom na potrebu jej prevozu tankermi, čo má dosah na životné prostredie, ako aj na vyššiu cenu. Za ďalšie klamstvo Sulíka označil tvrdenia, že Slovnaft ho mal listom ubezpečiť, že dokáže vyrábať ropné zmesi aj z iných druhov ropy. Gyimesi list v pléne prečítal. Tvrdí, že v ňom nie je nič o takýchto uisteniach. "Sulík nemá žiadne argumenty na svoju obhajobu," podčiarkol s tým, že sa, navyše, snažil zo situácie vyviniť, keď ukázal súkromné správy s premiérom Eduardom Hegerom.

"Domnievam sa, že ste pravdepodobne lobista," reagoval na vyjadrenie Gyimesiho poslanec z SaS Radovan Kazda. Gyimesi podľa neho len opakoval stanoviská dotknutej rafinérie. Navyše, podľa Kazdu "chrapúnskym" spôsobom porušuje koaličné dohody. Vyzval tiež Gyimesiho, aby sa o 18 mesiacov vzdal poslaneckého mandátu, ak spoločnosť Slovnaft nepadne a aby neprijal ani ponuku kandidovať v ďalších voľbách. Hovorí o stávke, ktorú ak Gyimesi prijme a napokon dôjde na jeho slová, sám sa mandátu vzdá. Kazda dodal, že Sulík sa obhájil dostatočne a ponúkol vysvetlenie. Jeho zdôvodnenie označil za presvedčivé.

Sulík zlyhal aj podľa Fica

Podobne sa na adresu Sulíka včera v rozprave vyjadril aj šéf Smeru Robert Fico. Minister hospodárstva podľa neho totálne zlyhal, keď nedostatočne tlačil na premiéra Hegera pri rokovaniach o ruskej rope. Fico poukázal na to, že slovenský predseda vlády súhlasil so šiestym balíkom sankcií voči Ruskej federácii, na ktorých sa nedávno dohodla Európska únia (EÚ) a ktoré sa týkajú aj oblasti dovozu a spracovania ruskej ropy. Sulík podľa neho nevytvoril dostatočný tlak na premiéra pri rokovaniach o rope. "Minister hospodárstva, do portfólia ktorého partia tieto odborné témy, totálne zlyhal," zdôraznil Fico.

Zároveň poznamenal, že podľa vyjadrení v nemeckom týždenníku sankcie proti Rusku nezasiahnu USA, najväčší profit budú mať Čína a India a najpoškodenejšia bude Európa a EÚ. Skonštatoval, že politická vôľa veľkých západných krajín, ku ktorým sa pridala aj súčasná slovenská vláda, teda vôľa "za každú cenu" poškodiť Ruskú federáciu, tlačí európsku ekonomiku "do kúta".

Kritika opozície

To, čo sa udialo v Bruseli zo strany slovenskej vlády, je podľa neho "fatálne zlyhanie", pretože "úmyselne poškodili slovenskú ekonomiku a slovenské domácnosti". Kritizoval, že prijímali rozhodnutia bez konzultácií s predstaviteľmi zainteresovanej verejnosti. Zdôraznil tiež, že "našťastie" je v súčasnosti témou len ropa a netreba hovoriť aj o plyne. Pýtal sa, kde je odpoveď vlády na "katastrofický" scenár zvyšovania cien plynu.

Zaujímal sa zároveň, prečo sa pôvodne plánované tri roky na prípravu na odstrihnutie sa od ruskej ropy skrátili na osem mesiacov a prečo to vláda SR nevetovala. Len veľmi ťažko sa podľa Fica bude týchto osem mesiacov dať zvládať. Upozornil, že Slovnaft pôjde na technologické minimum, čo podľa neho môže túto firmu výrazne poškodiť.

Pôjdeme do odvolávania vlády, ak nepovie, čo urobí s energiami

Vláda by mala vystúpiť v parlamente s návrhom, ako chce kompenzovať nárast cien energií slovenským domácnostiam. Ak tak neurobí, opozičný Smer nemá inú možnosť, ako ísť do odvolávania vlády, povedal neskôr na tlačovke Fico. "Výzva na vládu SR - predstúpte pred národnú radu a povedzte, čo idete robiť. Ak to neurobia, dámy a páni, my nemáme inú možnosť len ísť do odvolávania vlády SR a túto tému si vymôcť v podobe odvolávania celej vlády," skonštatoval Fico s tým, že z výraznej časti je vláda zodpovedná za to, čo sa v súčasnosti na Slovensku deje s energiami.

Poukázal na zvyšujúce sa ceny pohonných látok, zároveň podľa jeho slov môže dôjsť v lete k ich nedostatku. Tvrdí, že sme svedkami prudkého poklesu životnej úrovne a zdražovania, pričom vláda nemá žiadne nástroje, ako proti tomu bojovať. Skonštatoval, že je problém s ropou, avizuje však problém aj s plynom a elektrinou.

Fico reagoval aj na vo štvrtok (16. 6.) ohlásené ceny plynu. Ako oznámil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), v budúcom roku vzrastú o 34 až 59 %. "Viete si predstaviť, čo to je, aký dosah na domácnosti bude mať 60 % zvýšenie ceny plynu? Čo robila vláda osem, deväť mesiacov?" zaujímal sa Fico. Vyhlásenie Sulíka, že to bude len 60 %, považuje za "obrovský výsmech". Podľa neho totiž nepovedal, aké kompenzácie budú pre ľudí. Nárast cien plynu, elektriny a ropných produktov podľa Fica bude mať vplyv na rast cien všetkého.

Odvolávanie Sulíka

Do rozpravy k návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi hospodárstva sú písomne prihlásení ešte štyria poslanci. Následne sa budú môcť prihlásiť ešte ústne. V diskusii o odvolávaní Sulíka by malo plénum pokračovať po prerokovaní viacerých termínovaných bodov z riadnej schôdze. Do diskusie sa zapojil aj minister hospodárstva. Premiér Eduard Heger (OĽANO) predniesol stanovisko vlády, ktorá s odvolaním nesúhlasí.

Žiadosť na zvolanie mimoriadnej schôdze podal opozičný Smer-SD. Návrh na vyslovenie nedôvery Sulíkovi odôvodnili poslanci jeho pasivitou pri predkladaní návrhov na zmiernenie vplyvov zdražovania energií a pohonných látok. Výsledkom nečinnosti ministra je podľa nich nekontrolovateľný nárast cien energií a pohonných látok s drastickými dosahmi na životnú úroveň.

V utorok od 9.00 h by sa malo plénum na neverejnom rokovaní venovať správam Slovenskej informačnej služby (SIS) a Vojenského spravodajstva. Od 14.00 h majú poslanci naplánované body z dielne rezortu spravodlivosti, ale zaoberať by sa mali aj zákonom o protiinflačnej pomoci, ktorý vrátila na opätovné prerokovanie prezidentka SR Zuzana Čaputová.