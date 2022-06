Sulík reaguje na VÝZVU Matoviča: Ak by mu záležalo na zmierení, prestal by útočiť! Ďalší postup oznámime čoskoro

BRATISLAVA - Ak by ministrovi financií a šéfovi hnutia OĽaNO Igorovi Matovičovi záležalo na urovnaní vzťahov, prestal by útočiť. V reakcii na Matovičovu výzvu o ukončení sporov medzi OĽaNO a SaS to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík.

Strana SaS deklarovala, že ďalší postup ešte oznámi. Igor Matovič dnes využil tlačovú konferenciu a hoci si mierne rýpol, vyzval koaličného partnera na uzmierenie. Zároveň sa ospravedlnil, ak niekoho urazil. Ako sme už predtým informovali, SaS nielenže opäť prestala chodiť na koaličné rady, ale Sulík opustil aj koaličnú skupinu na platforme Signal.

VIDEO Veké zmierenie? SaS na nás za štyri dni zaútočila 365-krát: Odpustime si navzájom, vyzýva Matovič

Ak by sa chcel zmieriť, prestal by útočiť

"Ak by Igorovi Matovičovi záležalo na urovnaní vzťahov, tak by ocenil naše pondelkové rozhodnutie vrátiť sa na koaličnú radu a prestal by útočiť. Naopak, on po všetkých našich upozorneniach prelomil veto prezidentky s fašistami proti vôli dvoch koaličných partnerov a opakovane na nás útočil," povedal rázne v stanovisku Sulík.

Sulík v stanovisku dodal, že v strane majú veľkú trpezlivosť a pravidelne ustupujú v záujme udržania vlády a zabránenia návratu Smeru k moci. "Igor Matovič však berie akúkoľvek kritiku osobne, hoci sme vždy hovorili len pravdu a holé fakty o tom, ako jeho balíček poškodí samosprávy a nepomôže tým, ktorí pomoc najviac potrebujú. Náš ďalší postup preto oznámime včas,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Vybičované emócie

Matovič na sobotňajšej tlačovej konferencii vyzval strany SaS a OĽaNO, aby v prospech spoločnosti ukončili vzájomné spory. K situácii sa vyjadril aj premiér Heger, ktorý uviedol, že práve on je ten, ktorý sa snaží situáciu upokojiť. "To, že jedna strana nechodí na koaličnú radu, je znakom vybičovanej emócie, ale chceme hľadať dohodu, teraz prinášame riešenie na tento rok," povedal Heger, podľa ktorého je dôležité, aby koalícia dovládla do konca volebného obdobia.

Oni zaútočili 365-krát, ja raz, poďme si odpustiť

Matovič si neodpustil mierne rýpnutie do koaličného partnera. Uviedol, že za posledný týždeň strana SaS zaútočila 365-krát, kým Matovič dal len jeden poriadny útok. Rovnako zopakoval, že jeho návrh na zvýšenie platov bol trikrát vetovaný. "Nechcem to ďalej riešiť," povedal s tým, že si praje, aby prebehla riadna diskusia. "Ospravedlňujem sa, ak som sa niekoho dotkol," uviedol. Na záver vyzval SaS, osobitne Sulíka.

"Poďme spolu bojovať za ľudí a nie proti sebe," povedal. "Nerád by som bol, keby sme sa do budúcna takto obviňovali a potom budeme trucovať a nebudeme chodiť na koaličné rady," uviedol. "Odpustime si, čo sme si navzájom urobili, ja tých 365 útokov odpúšťam za všetkých, aj keď to nie je príjemné. Bol by som rád, keby rovnaké gesto urobili aj kolegovia z SaS," dodal. Snahu o zmierenie ocenila aj predsedníčka strany Za Ľudí a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.