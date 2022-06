Matovič sa opäť obul do prezidentky: Čaputová vetovala balíček z pomsty! Schytal to aj minister školstva

Matovič je presvedčený, že prezidentka nepodpísala protiinflačný balíček, pretože ide z jej strany o pomstu. Tvrdí, že prezidentka si vzala za rukojemníkov rodičov s deťmi. S jej rozhodnutím "hlboko" nesúhlasí. Nezaradený poslanec Národnej rady SR a podpredseda mimoparlamentného Hlasu-SD Erik Tomáš poznamenal, že o tomto balíku už so šéfom OĽANO hovoril a strane prekáža najmä to, že sa nepomáha ľuďom, ktorí nemajú deti, alebo seniorom. Podľa jeho slov Matovičovi garantujú všetkých 11 hlasov, avšak žiadajú podporu na mimoriadne valorizácie dôchodkov a životného minima.

Zuzana Čaputová vracia do parlamentu prorodinný balík Igora Matoviča, prekáža jej hlavne skrátený legislatívny proces

V prípade, že bude budúci týždeň v parlamente prelomené veto prezidentky a tá sa obráti na Ústavný súd SR, Matovič tvrdí, že sa jeho rozhodnutia neboja. "Ak bude ústavný súd rozhodovať tak, ako rozhodoval doteraz, tak rodiny podrží," povedal minister financií s tým, že je potrebné prelomiť veto a nechať rozhodnúť ústavný súd. Obaja diskutujúci sa dotkli aj nárastu cien v krajine. Podľa slov Tomáša na Slovensku prichádza k zdražovaniu už dlhé mesiace a koalícia zatiaľ nič dokopy neurobila a neprináša opatrenia.

Témou bolo aj zvyšovanie platov učiteľov. Podľa ministra, ak niekto hovorí o 200 miliónoch eur nadvýberu daní mesačne, tak netvrdí pravdu. "Mrzí ma, že máme svetový unikát, ministra školstva, ktorý blokuje zvyšovanie platov učiteľov," uviedol Matovič na adresu ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS). Tvrdí, že bude robiť všetko pre to, aby platy v školstve rástli. Zopakoval, že by sa to mohlo financovať zo zvýšených daní, ktoré však liberáli vetujú. Tomáš povedal, že platy učiteľom za ich vlád rástli pravidelne. V prípade, ak by bol Matovič v parlamente, tak by za odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) nehlasoval. "Aj keby si to zaslúžil," povedal. Zároveň dodal, že Heger je lepším premiérom, ako bol on.