Matovič štvrtinu diskusnej relácie prepásol výmenou názorov s moderátorkou: Novinári mi dali fašistickú nálepku!

BRATISLAVA - Bol to očakávaný politický, diskusný duel, keďže minister financií Igor Matovič (OĽaNO) sa v podobnom už dlhšie neobjavil. Začiatok sa však skôr podobal na doťahovačky s moderátorkou, namiesto doťahovačiek so súperom v diskusii. Líder OĽaNO investoval takmer štvrtinu celého času relácie tomu, ako mu novinári robia zle a nálepkujú ho fašistickými nálepkami. Trvá dokonca na výroku, že sa cíti byť Židom 21. storočia!

archívne video

Igor Matovič sa so svojím spoludiskutujúcim Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) stretol v TV JOJ v relácii Na hrane. Matovič hneď v úvode odpovedal na otázku, či si trvá na výroku o Židoch. "Nesúhlasím s tým, čo hovoril Robert Fico, že novinári sú prostitútky, ale mali by hľadať pravdu," povedal Matovič, pričom poslanec Šutaj Eštok vidí jeho názory a názory jeho "úhlavného nepriateľa" Roberta Fica za podobné, pokiaľ ide o túto tému. Ten zároveň označil tento Matovičov výrok za nechutný.

Galéria fotiek (3) Zdroj: reprofoto TV JOJ

Matovič vs. novinári

Matovič si však nevie nájsť dobrý vzťah k novinárom a aj v relácii zopakoval, že ho novinári dehonestujú a ich správanie je nechutné. Predseda OĽaNO sa pritom viackrát oháňal výsledkami medzinárodného prieskumu Reuters Institute for the Study of Journalism, podľa ktorého na Slovensku novinárom dôveruje len 26 percent respondentov.

Moderátorka mu kontrovala výsledkami posledného prieskumu agentúry AKO. Výsledky hovoria o tom, že pôsobenie Matoviča v politike vníma negatívne až 82 percent respondentov. Len niečo cez 10 percent vníma jeho pôsobenie v politike pozitívne.

Galéria fotiek (3) Zdroj: reprofoto TV JOJ, Agentúra AKO

Dali ste mi fašistickú nálepku, kritizuje Matovič

Následne bol Matovič konfrontovaný s tým, že bol na niekoľkohodinovom rokovaní s poslancom ĽSNS Martinom Beluským. "Presne ste trafili klinec po hlavičke, lebo sa nepozeráte na to, za čo sme hlasovali. Vy mi silou mocou chcete nalepiť fašistickú nálepku," povedal na margo schváleného prorodinného balíčka Matovič. Prezidentka však jeho časť vrátila do parlamentu.

"Ja s pánom Matovičom nemôžem súhlasiť. (..) Krajina je rozdelená, ako nebola nikdy v histórii," reagoval na jeho slová Šutaj Eštok, ktorý odmietol, že by za jeho politické zlyhania mohli novinári alebo niekto iný.

Neodstúpim, takú radosť ľuďom, ktorí tu 30 rokov všetko rozkrádali, neurobím

Predseda najsilnejšieho parlamentného klubu však na margo výsledkov prieskumu odmieta, že by chcel situáciu "zachraňovať" svojím odchodom. "Ľudia, ktorí 30 rokov rozkrádali financie by boli spokojní. Ja im tú radosť neurobím," povedal Matovič a okrem iného dodal, že v médiách obsadili kľúčové pozície "ultraliberálne zmýšľajúci novinári".

"Mrzí ma, že poskok Kajetána Kičuru, ktorý tu vedľa mňa sedí, má ešte kožu na tvári a dovolí sa ozývať, kto ako pomohol," vychutnal si Matovič vedľa sediaceho Šutaja Eštoka. "Ja nebudem skĺzať na vašu úroveň, aby som hovoril, že ste daňový podvodník, plagiátor a klamár. Za vašej vlády sa dlh zvýšil na viac ako 4 % HDP. Ľudia platia o 12, 6 % viac kvôli inflácii a vy nerobíte nič," odpovedal mu adekvátne Šutaj Eštok.