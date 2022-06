Blahov koniec na Facebooku spôsobil hotový ošiaľ: Niektorí oslavovali, iní sa zas znížili k urážkam!

BRATISLAVA - Niektorí vládni politici možno čakali, že po konci Ľuboša Blahu na sociálnej sieti Facebook nastane istý druh pokoja a koniec útokov či iných expresívnych vyjadrení. Po tom, čo poslanca Smeru takpovediac stiahli z obehu na Facebooku sa spustila doslova lavína nespokojných statusov a komentárov. Diskusia sa hlavne opierala o to, či je toto krok vpred v rámci demokracie, a práve na tomto bode sa mnohí rozchádzajú. A to až tak, že sa niektorí uchýlili k urážkam.

Prvým, kto sa z konca Blahu na sociálnej sieti "potešil" bol poslanec Za ľudí Juraj Šeliga, ktorý zablokovanie jeho účtu ohodnotil ako pozitívnu správu. Pod komentárov sa mu ozvalo niekoľko kritikov tohto statusu, no jeden medzi nimi vyčnieval. Bývalý poslanec Smeru a terajší člen Sme rodina Martin Borguľa, ktorý sa pýtal Šeligu, či tieto slová myslí vážne. Sám označil tento krok za obmedzenie slobody slova.

Borguľa sa pochytil s komentujúcim

"To nie je obmedzenie slobody slova. To je stopka konšpiráciám a klamstvám. A naviac, na súkromnej, opakujem, súkromnej platforme, ktorá má právo na vlastnú reguláciu," kontroval Borguľovi Šeliga.

Po týchto slovách to už nevydržal ani náhodný komentujúci Tomáš, ktorý sa Borguľovi snažil vysvetliť, ako fungujú a aké pravidlá si môžu uplatňovať súkromné subjekty, akým Facebook bez pochybností je. Borguľa na tieto slová reagoval tak, že podľa neho sú aj známe slovenské televízie súkromné spoločnosti.

Došli argumenty, d*binko?

Na to sa už pridal do diskusie aj druhý náhodný komentujúci. "Keď niekto bude porušovať pravidlá TV Markíza alebo TA3, napríklad tým, že sa bude správať ako primitívny grobian, tak ho do vysielania znovu nepozvú. Neviem čo je na tom nezrozumiteľné," napísal istý Kazuki. Borguľa to však Tomášovi vrátil aj s drobnými. "Joooj d*binko, došli argumenty? A to už tak rýchlo?" spýtal sa pomerne expresívne Boguľa Tomáša. "Ale, ale, pán poslanec, došli Vám, že urážate? Vaša vizitka," ukončil debatu Tomáš.

Spevák Greksa sa rozohnil

"Veselé" to bolo aj pod statusom známeho umelca Mariana Greksu, ktorý sa pozastavil nad týmto náhlym koncom Blahu na Facebooku. Každému, kto sa z toho vraj teší, odkázal, že je preňho nechápavý hlupák. Dodal, že nie je jeho volič.

Tu to zas nevydržal bratislavský župan a dlhoročný predstaviteľ SaS Juraj Droba. "Fakt si opakovane strieľaš do vlastnej päty. Ten človek podnecoval nenávisť a útočil na najprimitivnejsie pudy bežných ľudí. Verim, že si sa chcel zastať slobody prejavu, ale urobil si to megaťarbavo," odkázal Droba Greksovi, ktorý mu nezostal nič dlžný.

Ten mu pomerne expresívne odkázal, aby mu nekomentoval príspevky a že si ho zablokuje. Nezabudol však na čerešničku minulého týždňa, keď vyplávalo na povrch video z taiwanského parlamentu, kde zinscenoval s viacerými poslancami bitku v pléne. "Pozrel som si tvoje video z thaivanského parlamentu a viem, kde sú tvoje slabiny. A keď padnem pri bitke na teba, tak ti dolámem všetky kosti, keďže mám o 40 kg viac ako ty. Mvóžeš sa začať trijásť. Pvojdeš dole," odpovedal Greksa Drobovi. Nateraz však ťažko zhodnotiť, či tieto slová Greksa myslel ako hrubý sarkazmus, alebo ich myslel vážne.