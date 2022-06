Smer rokoval s Hlasom, SNS a Republikou: Chcú začať zbierať podpisy za referendum

BRATISLAVA - Opozícia má v piatok (10. 6.) predstaviť definitívne znenie referendovej otázky a začať zber podpisov za vyhlásenie referenda, ktoré by malo viesť k predčasným parlamentným voľbám. Vyhlásil to líder Smeru-SD Robert Fico. V stredu rokovali predstavitelia Smeru-SD s mimoparlamentnými stranami Hlas-SD, SNS a Republika. Tieto strany podľa Fica deklarovali politickú podporu referendu.

Smer-SD ešte s opozičnými stranami diskutuje o precizovaní petičného hárku. Diskutujú o podobe otázky vzhľadom na to, že má viesť k zmene Ústavy SR. Strana chce ešte rokovať s ďalšími, ale aj s odbormi, zväzom protifašistických bojovníkov, Jednotou dôchodcov Slovenska. Fico zároveň oznámil, že pošle všetkým primátorom a starostom list, v ktorom im chce vysvetliť podstatu referenda. Na petičnom hárku nechcú dávať logá politických strán.

VIDEO Smer-SD ide do petičnej akcie, chce referendum s jedinou otázkou

Podpisy chcú vyzbierať do konca júla

Referendom chcú podľa Fica dosiahnuť pád vlády aj zmenu Ústavy SR, ktorá by mala umožniť, aby bolo možné o konaní predčasných parlamentných volieb konať referendum alebo aby mohli byť schválené rozhodnutím NR SR. "Výsledkom referenda musí byť pád vlády, aby sa predčasné parlamentné voľby konali najneskôr v roku 2023," povedal Fico. Podpisy chcú vyzbierať do konca júla. Potrebných je minimálne 350.000 podpisov. Fico by chcel, aby prezidentka Zuzana Čaputová vyhlásila referendum na deň konania regionálnych volieb, ktoré majú byť 29. októbra.

Fico zároveň zopakoval, že poslanci Smeru-SD podajú vo štvrtok (9. 6.) návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS). Dôvodom má byť blamáž s ruskou ropou a poškodenie záujmov obyvateľov Slovenska. Okrem Sulíka sú zodpovední podľa Fica aj šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) a premiér Eduard Heger (OĽANO). Fico hovorí o tzv. ekonomickej vlastizrade, všetci traja podľa neho úmyselne poškodili ekonomické záujmy Slovákov. Smer-SD si myslí, že najväčšiu mieru zodpovednosti má Sulík. Strana tiež kritizuje to, že Sulík neriešil zvyšovanie cien.