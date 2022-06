Politológ venoval koalícii tvrdú kritiku: Škandalózny návrh a nezmysly! TOTO sa stane, ak Matovič neodíde

BRATISLAVA - Ďalšia veľká koaličná kríza je tu a opäť v nej hlavnú úlohu hrajú minister financií Igor Matovič (OĽaNO) a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Títo dvaja ministri si nevedia v posledných dňoch na mená. Dôvodov je niekoľko a nateraz to nevyzerá, že by sa situácia mala upokojiť. Do celej veci sa už zapojil aj premiér Eduard Heger, ktorý oboch ministrov pokarhal. Ako posledný vývoj udalosti hodnotí politológ?

Súčasnú vládnu krízu spôsobili viaceré udalosti. Viac-menej ju začalo hlasovanie o vydaní súhlasu na väzobné stíhanie Roberta Fica, kde prakticky celá koalícia hlasovala za, až na dve poslankyne OĽaNO, ktoré následne boli z klubu hnutia vylúčené. Už vtedy Richard Sulík venoval Igorovi Matovičovi ostré slová „Toto je najväčšia prehra politickej kariéry Igora Matoviča. Porazil ho nielen jeho obľúbený koaličný partner, ale aj jeho vlastné poslankyne,“ napísal na sociálnej sieti. A oheň bol na streche. Následne olej do ohňa priliali aj vyjadrenia SaS, že budú hlasovať proti návrhu ministra financií o pomoci rodinám.

Dôvodom bolo, že podľa liberálov sa bude dať návrh financovať len z vyšších daní, čo je pre nich červenou čiarou. Odvtedy si obaja páni nevedia prísť na meno a viac-menej si odkazy posielajú cez médiá alebo sociálne siete.

Konflikty sú bežné, konštatoval politológ

Podľa politológa Radoslava Štefančíka nie sú vládne krízy, najmä ak sa kabinet skladá z viacerých koaličných strán, ničím výnimočným. "Konflikty sú súčasťou politiky od nepamäti, ak je vláda zostavená z viacerých politických strán, navyše ideologicky heterogénnych, ide o prirodzenú súčasť politického zápasu. Ak existujú názorové konflikty, nie je to ešte problém. Horšie je, ak existujú zásadné hodnotové rozpory, ktoré by politici nevedeli vyriešiť," vysvetlil Štefančík. Podľa jeho názoru nie sú hodnotové rozpory vládnej koalície tak časté. Zvyčajne totiž ide o konflikty, ktoré sa, podľa slov politológa, dajú vyriešiť za jedno popoludnie.

Poukázal aj na to, že konflikty nie sú charakteristickou črtou len tejto vládnej koalície. Problém súčasnej vlády však vidí inde. "A to, že problémy riešia cez médiá a nie je niekde za zatvorenými dverami. Tým potom iba traumatizujú voličov a odháňajú ich od seba. Volič na Slovensku by bol určite radšej presvedčený, že vládna koalícia koná v zhode," upozornil odborník.

Gyimesiho škandalózny návrh

Avšak, posledné dni sa vo veľkom rieši aj návrh poslanca OĽaNO Györgyho Gyimesiho, ktorý bez toho, aby o tom informoval svojich koaličných a straníckych kolegov, predložil spolu s exkotlebovcom Tomášom Tarabom do parlamentu návrh zákona. Jeho konanie ako také však rozdelilo nielen koalíciu, ale aj samotné OĽaNO, na dve strany. Mnohí hovoria, že jeho návrh je škandalózny. Kým napríklad Matovič stojí za Gyimesim a tvrdí, že jeho návrh je správny, premiér hovorí o porušení koaličnej zmluvy a vyzval Gyimesiho, aby návrh stiahol, čo však urobiť nechce. Za Matoviča a Gyimesiho sa postavil aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Ako na tento návrh a to, čo sa deje v klube OĽaNO reaguje Štefančík? Ten kritikou nešetril. "Je to škandalózny návrh. Niekedy uvažujem, čo tí ľudia po večeroch robia, že im napadajú takéto nezmysly. Je to hľadanie nepriateľa tam, kde nie je. Poslanci by sa najskôr mali zamyslieť, prečo má niekto potrebu zavesiť vlajku sexuálnej menšiny na verejnom mieste. A možno by zistili, že problém je niekde úplne inde. Otázne ale je, či sa títo dvaja poslanci majú čím zamyslieť," konštatoval. Podľa jeho slov celá vec skončí ako tradičný konflikt medzi konzervatívcami a liberálmi, ktorý len polarizuje spoločnosť, pretože nikam nevedie.

Spraví poriadky rekonštrukcia vlády?

Odkaz smerom k premiérovi mal v stredu šéf mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Ten šéfa vládneho kabinetu vyzval, aby sa znovu "chytiť kormidla" a urobil rekonštrukciu vlády. "V opačnom prípade nech radšej podá demisiu a odíde s celou vládou do zabudnutia," dodal. Ak bude predseda vlády tolerovať "neschopnosť a vojnu medzi ministrami", je to podľa neho obrovský problém. Štefančík si však nemyslí, že by podobné aktivity pomohli. A to z jediného dôvodu.

"Koaličnú politiku formujú vyjadrenia Igora Matoviča. Pokiaľ on z politiky neodíde, táto koaličná vláda sa bude zmietať v neustálom napätí a pôjde z jedného konfliktu do druhého. Všimnime si, že ak sa Igor Matovič stiahne na chvíľu zo svetla reflektorov, tak je pokoj. Ale akonáhle príde zas a znovu s nejakým „bombastickým“ nápadom, konflikt je na streche. Lenže otázka stojí, prečo by mal Igor Matovič urobiť takúto radosť svojim koaličným partnerom?"

Napriek všetkému, čo sa aktuálne deje za múrmi Úradu vlády, si však Štefančík nemyslí, že je dôvod na predčasné voľby. Má to však svoje ale. "Aj keď je pravda, že pri Igorovi Matovič človek nikdy nevie. Ak sa politici správajú racionálne, je možné predvídať zásadné trendy v politike, ale pri šéfovi OĽaNO je to skutočne ťažké. Niekedy to totiž vyzerá tak, že Igor Matovič rozhoduje z večera do rána," uzavrel politológ.