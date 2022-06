Dátoví analytici venovali Matovičovi ďalšiu tvrdú kritiku: Naozaj je špajza prázdna? Katastrofálnym scenárom odzvonilo!

Minister financií koncom minulého týždňa v diskusnej relácii Denníka N skonštatoval, že zrejme nebude vedieť zostaviť rozpočet na budúci rok. Stalo sa tak iba pár dní po tom, ako sa mu podarilo v parlamente schváliť tzv. protiinflačný balíček, ktorý nazval pomoc rodinám. Aj keď sú peniaze na financovanie balíčka vykryté, údajne sa nebude dať zostaviť rozpočet bez toho, aby sa zvyšovali dane. K tejto téme sa už dávnejšie minister hospodárstva a predseda koaličnej SaS Richard Sulík vyjadril, že pre liberálov ide o červenú čiaru a proti zvyšovaniu daní bude zbrojiť.

„Ja som minister financií a som zodpovedný za to, aby som predložil rozpočet na budúci rok. Dnes sme sedeli nad číslami a vychádza to veľmi, veľmi zúfalo,“ vysvetľoval Matovič. Ako dodal, ak SaS neustúpi v otázke zvyšovania daní z hazardu, alkoholu či dane pre regulované subjekty, alebo dane z ropy, štát nebude môcť vybrať ďalších 720 miliónov eur. „Keď z toho Richard Sulík neustúpi a bude trucovať, táto koalícia sa prirodzene rozpadne, lebo sa to nedá urobiť,“ povedal Matovič. Predpokladá, že sa tak stane 15. októbra, kedy sa bude predkladať návrh štátneho rozpočtu na rok 2023.

Dátoví analytici však bijú na poplach. Poukázali na sumár rastu daňových príjmov za prvých päť mesiacov tohto roku. Napríklad, dane zo spotreby narástli o 17 percent, dane z príjmov o 27 percent a dane z platov zamestnancov, živnostníkov a samostatne zárobkovo činných osôb o 12 percent. Spolu tak podľa slov analytikov ide o nárast o 18 percent, teda o zhruba 1,1 miliardy eur. „Musíme skonštatovať, že po tom, čo rok nepracoval súčasný minister financií so ŽIADNYMI dátami v boji s pandémiou a za pochodu sa učil používať aspoň základné parametre a postupne vyučoval celú republiku o trendoch, testoval, zatváral, losoval a míňal stámilióny, predikoval nedosiahnuteľné míľniky a púšťal na nás atómovky, pričom v rozpočte je kovidová sekera v miliardách, začal riadiť rozpočet štátu, ale zas bez pochopenia dát,“ konštatovali analytici, pričom Matovičovi a jeho tímu navrhujú, aby sa realisticky pozreli na výber daní zo zárobkov a voličov a ich spotreby pri nákupoch.

Čo hovorí ministerstvo

Poukázali na to, že kým v roku 2021 vybral štát na daniach o 15 percent viac, ako sa očakávalo, v tomto roku to je o 18 percent. To potvrdzujú aj slová ministerstva financií o vývoji tohtoročného rozpočtu za prvé mesiace. Štátny rozpočet totiž dosiahol ku koncu mája 2022 schodok vo výške 1,545 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 1,276 miliardy eur, teda o 23,1 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní nižšie, a to o 662 miliónov eur, teda o 7,4 %. Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 1,938 miliardy eur, teda pokles o 55,6 %.

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1,004 miliardy eur (+20,7 %). Pozitívny vývoj sa zaznamenal pri všetkých daniach, a to pri dani z pridanej hodnoty vo výške 541,7 milióna eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 291,6 milióna eur, pri spotrebných daniach vo výške 106,5 milióna eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 26,7 milióna eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 21 miliónov eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 7 miliónov eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 3,8 milióna eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, prišlo k medziročnému nárastu o 5,3 milióna eur.

Tvrdá kritika Matovičovi

Aj z toho dôvodu venovali dátoví analytici tvrdú kritiku. Podľa ich názoru by totiž vzhľadom na posledný vývoj rozpočtu nemal mať minister financií fatálne, katastrofické a negatívne komentáre. Vrátili sa pritom do roku 2021, kedy naplno život Slovákov ovplyvňovala pandémia koronavírusu. „Už druhý rok má Slovensko rozpočet, ktorý je MIMO. Napriek tomu, že štát má všetky dáta a online prístup k elektronickým kasám, tak v roku 2021 sme mali zle zostavený rozpočet, minister ho nechcel napriek známemu vývoju upraviť ani v priebehu roka (máj-jún), trval na jeho parametroch a nakoniec rozpočet skončil úplne inak, ako minister predpokladal a na čom trval. Našťastie nakoniec neskončil rozpočet podľa jeho plánu s 12 miliardami deficitu, ale s deficitom 7 miliárd eur. Chybu si samozrejme nepriznal a ani sa nepoučil,“ upozornili.

Podľa slov analytikov však masívnu úpravu potrebuje aj tohtoročný rozpočet, a to z dôvodu, že vyberané dane rastú rýchlym tempom. Podľa ich slov vývoj rozpočtu čochvíľa pochopia aj ostatní ministri, pričom tvrdia, že štát nebude mať tohtoročné daňové príjmy na úrovni 14,3 miliardy eur, ale zhruba 16 miliárd. A z toho dôvodu je podľa analytikov načase hovoriť o zvýšení platov verejných zamestnancov, medzi prvými učiteľom, zdravotníkov či sociálnym pracovníkov.

„Určite netreba zvyšovať platy byrokratom na ministerstvách, v inštitúciách, vo výskumných ústavoch a analytikom, ktorých je 200 tisíc, platy im rástli aj minulý rok o 4% a priemerne brali mesačne 1715 euro. Toľko má manželský pár učiteľa a recepčnej v hoteli spolu. Je faktom, že dane z príjmov firiem, rastú tento rok o 27% a minulý rok rástli o 21%. To sú rovnako šialené rasty ako pri daniach zo spotreby. V štátnej špajze sa tieto peniaze ukladajú v miliardách na rovnaké poličky hneď vedľa DPH. Ale aj diskutéri z prostredia akademikov dnes v SRO zavádzali, že tieto dane nerastú. Ešte raz: 21% a 27%, čo je v zloženom raste viac ako 50% medzi 2 rokmi,“ uviedli analytici.

Aj z toho dôvodu navrhujú, aby štát prepustil neschopných pracovníkov a ich platy rozdelil medzi tých šikovných a schopných. „Štát treba začať riadiť presne ako rodinu, štátny rozpočet ako rodinný rozpočet, poriadok v rodine preniesť na poriadok v štáte a trpezlivo kroky vysvetľovať a nevrieskať. Deficit je za 5 mesiacov 1,5 miliardy eur a minulý rok bol 3,5 miliardy. To je super správa, že? Lebo sú príjmy vyššie o 1 miliardu a dokonca sú o 1 miliardu nižšie aj výdavky. Lebo sa netestuje, ani plošne, ani všade, ani opakovane a hlavne, deti a ich rodičia sú v škole a v robote a nemusí im sociálka platiť pandemickú PN a pandemickú OČR. Svej čísiel je jednoduchý“ uzavreli.