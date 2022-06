Nová vojna medzi OĽaNO a SaS: Protiútok liberálov za Gyimesiho tlačovku, je to len užitočný idiot!

BRATISLAVA - Poslanec OĽaNO György Gyimesi sa dnes na netradičnom tlačovom a politickom brífingu úplne utrhol z reťaze. Pred novinárov predstúpil a vyhlásil, že pre ohrozenie Slovenských záujmov a ekonomiky musí okamžite skončiť vo funkcii minister hospodárstva a líder SaS Richard Sulík. Jeho dôvody sú závažné no žiadne dokumenty novinárom neukázal. SaS krátko na to cez svoju mládežnícku organizáciu reagovala na Gyimesiho tým, že je to vraj užitočný idiot.

Mladí SaSkári označili Gyimesiho za užitočného idiota

Mládežnícka organizácia SaS už stihla Gyimesiho označiť za "užitočného idiota". "Klauniáda OĽaNO pokračuje aj dnes. Matovičov najbližší poslanec a verný obdivovateľ Orbána Gyimesi práve požiadal ministra hospodárstva Sulíka, aby odstúpil z funkcie. Poviete si, že OK, veď to sa stáva. Pozrime sa ale bližšie na to, o čom tlačovka bojovníka proti dúham bola," píšu Mladí SaSkári.

Gyimesi podľa Mladých SaSkárov akosi zabudol na drahý balíček, ktorý schválili s fašistami

"Poslanec Gyimesi povedal, že Richard Sulík Slovensku spôsobil najväčšiu hospodársku škodu v novodobej histórii. Zabudol, že dva týždne dozadu jeho chlebodarca Igor v spolupráci s fašistami pretlačil sociálny balíček za 1,3 miliardy, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou zruinuje samosprávy," odpovedajú z SaS.

"Poslanec Gyimesi označil ministra hospodárstva Sulíka za “lenivého diletanta”. Od človeka, ktorého najväčším kariérnymi úspechom je to, že sa premenoval z Juraja na Gÿorgyho, to je prinajmenšom trúfalé," udreli si ešte raz Mladí SaSkári. Dnešná tlačovka je podľa nich len ďalší spôsob, ako sa snaží Igor Matovič vyštvať SaSku z vlády. "Akurát, že argumenty pre odvolanie Sulíka sú také primitívne, že to aj Igorovi prišla ako moc veľká hanba a tak pred kamery poslal svojho užitočného idiota Gyimesiho," uzavreli.

SaS vysvetľuje, ako to je s embargom na ruskú ropu

Embargo na dovoz ruskej ropy, uvalené v rámci šiesteho balíčka sankcií voči Rusku, bolo podľa SaS schválené vo verzii s priamymi dopadmi na trh s pohonnými hmotami a ich výrobu na Slovensku. "Trojročné prechodné obdobie na neuplatňovanie sankcie na ropu dopravovanú ropovodmi navrhované Ministerstvom hospodárstva SR žiaľ nebolo možné presadiť, pričom schválená verzia je spomedzi ostávajúcich možností pre nás tou „najmäkšou“. Negociácie za Slovensko priamo na summite viedol premiér Eduard Heger," tvrdí rezort Richarda Sulíka.

Na dovoz ruskej ropy a ropných výrobkov bude platiť embargo až po ôsmich mesiacoch od vstúpenia sankcií do platnosti. Najprv je prechodné obdobie bez obmedzení, následne bude platiť embargo na dovoz tankermi a ešte ďalších 10 mesiacov bude možné na Slovensku z ropy dopravenej potrubím vyrábať pohonné hmoty a ropné produkty, ako aj ich exportovať do Českej republiky. Po skončení 18 mesiacov bude podľa ministerstva hospodárstva možné ropu dopravenú potrubím využiť už iba na výrobu pohonných hmôt pre domáci trh.

"Takto nastavené embargo má za cieľ výrazne obmedziť objem platieb za ruskú ropu a potrestať tak Ruskú federáciu za vojenské napadnutie Ukrajiny. Sankcia však súčasne bude mať priamy vplyv nielen na Slovensko, ale aj región, v ktorom naša jediná rafinéria Slovnaft pôsobí, a to ako na množstvá, tak aj ceny pohonných hmôt. Vnímame Slovnaftom prezentované obavy a aj to, že negatívny dopad vyvolaných obmedzení je spomedzi všetkých členských štátov najvýraznejší práve na Slovensko. V rámci deklarovanej solidarity preto očakávame aj osobitný prístup k zdrojom z REPowerEU. V prípade DPH na motorové palivá je teraz priestor pre rezort financií, do ktorého kompetencie táto oblasť spadá, aby na úrovni EÚ otvoril otázku zníženia DPH na pohonné hmoty," tvrdí ministerstvo hospodárstva.

Za ľudí nevylučuje vyvodenie zodpovednosti voči Sulíkovi

Strana Za ľudí nevylúčila, že voči ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS) môžu v koalícii vyvodzovať zodpovednosť. Otázka podľa strany bude na stole, ak Sulík nedokáže zabezpečiť stabilné a bezpečné dodávky ropy a plynu.

Strana Za ľudí poznamenala, že rokovania v súvislosti s dodávkami prebiehali v rámci rezortov strany SaS. O jeho odchode z funkcie má podľa strany význam hovoriť na základe reálnych skutočností a nielen teoretických úvah. "Postoj strany Za ľudí vždy bol, aby koaliční partneri riešili svoje prípadné spory na rokovaniach, nie v médiách," reagovala strana na otázky, či podporí prípadné odvolávanie ministra hospodárstva.

Strana zároveň poznamenala, že rafinérie napojené na ropovod Družba kupujú aktuálne ruskú ropu so zľavou, pretože ju má Rusko problém predať inde. Zľavu však podľa strany neprenášajú na spotrebiteľov na Slovensku, ktorí platia na čerpacích staniciach často podobné alebo vyššie ceny, ako ľudia v krajinách, ktoré ruskú ropu nedovážajú a nemajú ani nižšie dane na palivá.

Výsledok strana vidí v tom, že rafinériám prudko rastú zisky a robia všetko preto, aby ich takto udržali čo najdlhšie. Za dôležitú považuje otázku, čo s týmito nadmernými ziskami urobiť. "Či nájdeme spôsob, ako ich udržať na Slovensku, aby peniaze navyše pomohli ľuďom na Slovensku," dodala.

Sme rodina si tiež myslí, že Sulík nedohodol dostatočné podmienky

Hnutie Sme rodina mrzí, že medzi OĽaNO a SaS to "opäť iskrí", minister hospodárstva Richard Sulík však podľa hnutia nedohodol dostatočne vhodné podmienky pri dovoze ruskej ropy. Sme rodina tak reagovalo na výzvu ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS) na odchod z funkcie, ktorú mu v piatok adresoval poslanec Gyimesi.

"Podľa nás pán Sulík, ktorý je minister hospodárstva, v súvislosti s dovozom ruskej ropy nevyrokoval dostatočne vhodné podmienky a dúfame, že sa v budúcnosti už z jeho strany nič podobné opakovať nebude," uviedlo Sme rodina. Dodalo, že pre Slovensko to bude mať fatálne následky a pohonné látky budú drahšie.