Ruský režim vedie vojnu proti hodnotám: Ukrajine treba ďalej pomáhať, tvrdí prezidentka

VIDEO Začala sa bezpečnostná konferencia GLOBSEC 2022

"Putinova rozsiahla invázia na Ukrajinu, ktorá sa začala presne pred 99 dňami, nenecháva nikoho na pochybách, že ruský prezident nebojuje len s naším východným susedom. Ukrajina bola napadnutá za to, že sa odvážila byť odlišná od Putinovho Ruska. Pre zlepšovanie právneho štátu, boj s korupciou a otvorenú spoločnosť," vyhlásila prezidentka. Za chybu považuje prehliadanie či zlú interpretáciu varovných signálov, ktoré vojne na Ukrajine predchádzali.

História podľa Čaputovej ukázala, že ak agresor bojuje proti hodnotám, vzdanie sa územia ho zrejme nezastaví. Poukázala na Mníchovskú dohodu. Vyzvala, aby sa rovnaká chyba nezopakovala. Čaputová verí, že Európska rada sformalizuje kandidátsky status Ukrajiny. "Pretože posledných 20 rokov ukazuje, že ponechanie krajín medzi EÚ a Ruskom vedie k väčšej nestabilite. Toto je strategické politické a bezpečnostné rozhodnutie, ktoré musíme prijať," skonštatovala.

Obnova Ukrajiny podľa Čaputovej nemôže počkať do konca agresie. Hovorí o obrovskej úlohe a investícii do spoločnej prosperity. Deklarovala aktívnu účasť Slovenska. Prezidentka volá tiež po posilnení odolnosti krajín. Väčšiu zraniteľnosť podľa nej spôsobila pomalá obnova po pandémii a nedostatočné investície do diverzifikácie energetických zdrojov. Investície do zelenšieho a udržateľnejšieho rozvoja a do zníženia energetickej závislosti od Ruska sú podľa nej nevyhnutnosťou. Zdôraznila tiež význam investícií do obrany. Dve percentá HDP na obranu by krajiny NATO mali byť podľa nej pripravené vyčleniť skôr ako v pôvodne plánovanom termíne v roku 2024. Je tiež za ďalšie posilňovanie východného krídla Aliancie.

Sloboda slova ako ospravedlnenie

Strategická koncepcia NATO podľa nej musí reflektovať na novú realitu s Ruskom ako hrozbou a s cieľom zabezpečiť kolektívnu obranu. Prezidentka varovala tiež pred ohrozením v podobe dezinformácií a propagandy. Európska únia podľa nej musí robiť viac, aby zvýšila zodpovednosť sociálnych médií za ich obsah. "Mrzí ma, keď sa sloboda slova používa ako ospravedlnenie nečinnosti na našej strane. Mali by sme brať propagandu založenú na lži len ako neškodný názor? Nemyslím si," podotkla s tým, že demokratické nástroje zahŕňajúce slobodu slova nesmú byť používané na zničenie demokracie samotnej.