Vojna na Ukrajine je chyba Ruska, tvrdí Angela Merkelová: To barbarstvo treba zastaviť

"Ide o brutálny útok, ktorý porušuje medzinárodné právo a pre ktorý neexistuje žiadne ospravedlnenie," povedala Merkelová na margo ruskej vojenskej invázie. Útok bol podľa nej "veľkou chybou" zo strany Ruska. Podľa bývalej nemeckej kancelárky však nebolo možné vytvoriť bezpečnostnú architektúru, ktorá by zabránila vojne. "Prirodzene som sa sama seba pýtala, čo sme mohli vynechať? Ja si tieto otázky kladiem stále," uviedla Merkelová a zopakovala, že ruskú vojenskú inváziu považuje za "veľkú tragédiu". Tiež povedala, že nebola naivná, pokiaľ ide o "nenávisť" ruského prezidenta Vladimira Putina k západnému demokratickému modelu. Uviedla, že svojich kolegov niekoľkokrát varovala, že Putin chce zničiť Európsku úniu, ktorú podľa nej vníma ako sesterský projekt NATO.

Merkelová ďalej uviedla, že v žiadnom prípade sa nebude ospravedlňovať za úsilie zamerané na nájdenie diplomatického vyriešenia narastajúceho napätia, kým bola ešte kancelárkou. "Diplomacia nie je nesprávna len preto, že nefungovala. Takže nevidím dôvod, prečo by som mala povedať, že to bolo nesprávne, a nebudem sa za to ospravedlňovať," dodala. Bývalá kancelárka má podľa vlastných slov "úplnú dôveru" v novú spolkovú vládu a dôveruje aj svojmu nástupcovi v úrade Olafovi Scholzovi. Prevzatie moci bolo podľa nej hladké. V novom spolkovom kabinete podľa nej pracujú ľudia, ktorí nie sú "nováčikmi" a poznajú situáciu. Na otázku, ako sa má, Merkelová odpovedala, že sa jej osobne darí "veľmi dobre". Napriek tomu "jej myseľ zamestnáva" ruská vojna proti Ukrajine. V tejto súvislosti máva depresie. S novou životnou etapou sa však podľa vlastných slov vyrovnáva veľmi dobre. Angela Merkelová bola nemeckou spolkovou kancelárkou 16 rokov, pripomenula DPA. Počas rozhovoru uviedla, že na konci posledného funkčného obdobia jej už bolo jasné, že je čas stiahnuť sa z politického života.

Merkelová minulý týždeň v prejave prelomila mlčanie a ruskú inváziu odsúdila. Povedala, že podporuje snahu nemeckej vlády, EÚ, USA, NATO, G7 a OSN zameranú na hľadanie riešenia, ako "ukončiť túto barbarskú útočnú vojnu zo strany Ruska". Konzervatívne orientovaná exkancelárka čelila po začiatku ruskej invázie kritike, že sa počas svojho pôsobenia vo vysokej politike snažila rozvíjať vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Merkelovú, ktorá plynulo rozpráva po rusky a vyrastala v bývalom komunistickom východnom Nemecku, kritizovali Spojené štáty i ďalšie krajiny za podporu plynovodu Nord Stream 2, ktorý mal dodávať ruský zemný plyn priamo do Nemecka. Jej nástupca Olaf Scholz tento projekt napokon dva dni pred inváziou Ruska zastavil.