Vodič vo Vrbovom zrazil cyklistku a z miesta ušiel: Na polícii sa prihlásil na druhý deň ráno

VRBOVÉ - Ženu na bicykli vo veku 52 rokov zrazil v piatok (27. 5.) v noci vo Vrbovom pri Piešťanoch 36-ročný vodič Ford Focus. S autom zastavil, no vážne zranenej žene nepomohol, z miesta odišiel a na polícii sa prihlásil na druhý deň ráno. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová. Vyšetrovateľ obvinil muža z prečinov ublíženia na zdraví s následkom ťažkej ujmy a neposkytnutia pomoci a navrhol pre muža väzobné stíhanie.

"Obvinený pri jazde cez mesto Vrbové prešiel z nezistených príčin do protismeru, kde narazil do cyklistiky. Po náraze mal s autom zastaviť, zacúvať jej smerom a dokonca z auta vystúpiť. Žene však nepomohol, namiesto toho opäť sadol za volant a z miesta ušiel. Pomoc zavolali až náhodní okoloidúci o niekoľko minút neskôr. Zrazenú ženu transportovali vo vážnom stave a v bezvedomí do nemocnice privolaní záchranári," uviedla.

Galéria fotiek (3) Vodič vo Vrbovom zrazil cyklistku a z miesta ušiel

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj

Ráno sa potom vodič prihlásil na polícii s tým, že auto Ford Focus, na ktorom jazdieva, v noci pravdepodobne zrazilo osobu na bicykli. Na celý incident si ale vraj nespomína. "Policajti informáciu preverili a počas vyšetrovania sa táto verzia aj potvrdila. Podozrivý muž sa nakoniec k jazde priznal a policajtom povedal, že pred jazdou mal popíjať v miestnej krčme. Navyše už osem rokov nemá vodičský preukaz, ktorý mu policajti zobrali za jazdu pod vplyvom alkoholu," doplnila Antalová.

Galéria fotiek (3) Vodič vo Vrbovom zrazil cyklistku a z miesta ušiel

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj

Policajti ho zadržali a do rozhodnutia o väzbe zostáva v cele policajného zaistenia. V prípade dokázania viny mu môže hroziť až päťročný trest odňatia slobody. O jeho väzobnom stíhaní bude sudca rozhodovať v najbližších dňoch.