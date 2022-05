Moderátor koalícii zaťal do živého: Na návrat Fica a Pellegriniho si vystačíte sami, Šefčík sa doňho pustil!

BRATISLAVA - Na to, čo sa v nedeľu na obed odohralo v jednej z politických diskusných relácií, vládni poslanci zrejme tak skoro nezabudnú. Dlhoročný politický moderátor Richard Dírer, ktorý sa po rokoch vrátil do médií sa nedal servítku pred ústa a koalícii spočítal všetko za posledné dva roky a dodal, že za návrat Fica s Pellegriniho si úplne a v pohode vystačia sami! Jeho tvrdý úvod zrejme pramenil z iniciatívy Igora Matoviča (OĽaNO) meniť pomery v slovenských televíziách z hľadiska pomeru koalície a opozície práve v diskusných reláciách, voči čomu sa postavili viacerí predstavitelia jednotlivých médií.

"Vzhľadom na udalosti, ktoré sa tento týždeň udiali, dovoľte možno taký netradičný úvod," začal rázne Dírer tradičnú nedeľnú politickú diskusiu V politike na TA3. "Ja som bol mimo mediálny biznis 11 rokov, ale musím povedať, že súčasná situácia na politickej scéne je ešte ďaleko horšia, ako predtým," hovorí Dírer.

Ako sme sa za jeden týždeň opäť nebezpečne priblížili k Orbánistanu. Pozdravujeme aj pána premiéra a pani prezidentku,... Posted by Zomri on Sunday, May 29, 2022

Moderátor na začiatku relácie šokoval niektorých poslancov

"Každý týždeň je to nový boj, kladenie si podmienok. Ten nejde s tým, ten nejde s tamtým, nemôže ... nie že by televízie nechceli ponúkať zaujímavé koalično-opozičné duely, ale zorganizovať takýto duel je problém, česť výnimkám," poodhalil zákulisie tvorby v televíziách Dírer.

"Ani žiadna z televízii sa nesnaží o to, aby urobila z Pellegriniho alebo Fica premiéra. Na to, pri všetkej úcte, si táto koalícia naozaj vystačí sama. Netreba regulovať mediálne diskusie. Možno by mohli politici viac investovať svoj čas na to, aby sa lepšie pripravovali do diskusie, aby potom nemuseli hľadať výhovorky, prečo tento alebo ďalší týždeň nemôžu," povedal Dírer s tym, že politici by si mohli naštudovať aj históriu, keďže podľa Dírera máme na Slovensku skúsenosti s klérofašizmom.

Šefčík hovorí o kompromisoch, podľa Dírera je vládnymi prekáračkami traumatizovaná spoločnosť

"Tak ako SaS sa cíti súčasťou koalície aj my v OĽaNO cítime a vnímame SaS ako časť koalície. Tieto prekáračky sú o hľadaní najlepšieho riešenia," vysvetlil napäté vzťahy v koalícii prítomný koaličný poslanec za OĽaNO Marek Šefčík. Proti Dírerovým úvodným slovám sa však ohradil. "Škoda, že to nedokážete robiť bez toho, aby ste netraumatizovali celý zvyšok spoločnosti," dovolil si skočiť Šefčíkovi moderátor Dírer do reči.

"Dovolím si zareagovať aj na to, čo ste povedali ako prvé. Neviem či sa vám to zdalo apolitické, že koalícia si stačí sama na to, aby spravila z Pellegriniho a Fica premiéra. Neviem či takéto poznámky by ste ako nezávislý moderátor politickej diskusie mali dávať do éteru," povedal poslanec Šefčík moderátorovi v relácii. "To znamená, že teraz má byť politický moderátor absolútne bez názoru, ktorý si nemôže nič povedať a ohradiť sa voči tomu?" opäť prerušil Dírer Šefčíka.

"Hovorili ste, ako keby som počúval niekoho z opozície. Čiže, treba dať aj na to pozor," povedal Šefčík Dírerovi, ktorý mu vzápätí odpovedal, že spájať jeho s opozíciou je veľmi odvážne.