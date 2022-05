Tragická dopravná nehoda: Vodič motocykla (†46) nezvládol riadenie, narazil do stromu

BRATISLAVA - Pri dopravnej nehode v piatok (27. 5.) večer v smere od jazera Zelená voda smerom do obce Most pri Bratislave (okres Senec) zomrel 46-ročný vodič motocykla. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.

Nehoda sa stala približne o 18.47 h, na mieste zasahovala polícia zo Senca. "Vodič motocykla značky Enduro jazdil po miestnej komunikácii na Dunajskej ulici od jazera Zelená voda smerom do obce Most pri Bratislave. Z doposiaľ neznámych príčin nezvládol riadenie, zišiel mimo vozovku a narazil do stromu," opísala Šimková. Pri náraze utrpel 46-ročný vodič zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým podľa slov Šimkovej na mieste podľahol. "Predmetná dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania," uzavrela bratislavská krajská hovorkyňa.