Slovákov strašia vysoké sumy za plyn v Česku: Ich to čaká už v júli, a čo my? ÚRSO upokojuje, no na nový rok to príde!

V Českej republike si niektorí občania, ktorí si podpísali zmluvu na dodávku plynu na neurčito, budú musieť prichystať ešte väčší obnos peňazí. Aspoň tak to prezentuje portál Novinky.cz cez sprostredkovateľa energií ČEZ. Od júla sa tak niektorým z našich západných susedov zvýšia ceny oproti poslednému cenníku zo začiatku februára podľa spotreby o 76 až 86 percent.

Galéria fotiek (4) Regulácia teploty v dome či byte je veľmi dôležitá

Zdroj: Getty Images

Slovensko sa zdražovaniu plynu nevyhne, no nepríde tak skoro, ako v Česku

Pochopiteľne nás po týchto správach zaujímalo, ako sme na tom my, a kedy máme podobné "pálky" v účtoch za plyn očakávať aj na Slovensku.

Galéria fotiek (4) Zdroj: repro urso.gov.sk

Na tieto aj ďalšie otázky odpovedal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. "Vďaka systému nastavenia regulácie v SR podobný scenár u nás od júla tohto roka nehrozí, každopádne ÚRSO upozorňuje, že pri pokračovaní súčasných úrovní trhových cien energií môžu regulované ceny plynu pre regulovaných odberateľov v roku 2023 (nie od júla tohto roka, pozn. red.) vzrásť o 80 až 100 % oproti súčasnosti. Pre ilustráciu - pri plyne v tomto roku tvorí v prípade domácností trhová cena až 56 % z celkovej koncovej ceny plynu," povedal pre Topky hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Galéria fotiek (4) Radoslav Igaz, hovorca ÚRSO

Zdroj: urso.gov.sk

Bude nasledovať hľadanie úspor

ÚRSO sa podľa jeho slov v najbližších týždňoch zameria na kontrolu výšky oprávnených nákladov a primeraného zisku u regulovaných subjektov v plynárenstve a bude tieto položky prehodnocovať. "To sú témy, ktoré patria ku klasickej práci regulátora – hľadať úspory a rezervy v efektívnosti. ÚRSO však otvorene upozorňuje, že ani pri maximálnom znížení distribučných poplatkov, či primeraného zisku, teda ďalších zložiek koncových cien plynu, nie je šanca na plnú kompenzáciu nárastu trhových cien, ktorému v súčasnosti čelíme. Ako už bolo uvedené - pri plyne tvorí trhová cena až 56 % z celkovej koncovej ceny plynu. ÚRSO preto podporuje aj v prípade plynu prijatie mimoriadnych opatrení na úrovni vlády SR, podobne ako sa to stalo pri elektrine prijatím memoranda so Slovenskými elektrárňami," tvrdí úrad. V tomto prípade sa dá povedať, že je tu aj nepriamy odkaz už na zastropené ceny elektriny, ku ktorému vláda pristúpila až do roku 2024.