Ruský Gazprom na dobro uzavrel plynové kohútiky pre Holandsko: Odmietli zaplatiť v rubľoch

"Gazprom úplne zastavil dodávky plynu pre GasTerra z dôvodu nezaplatenia v rubľoch," uviedol ruský plynárenský gigant vo vyhlásení. Moskva požaduje, aby klienti z "nepriateľských krajín", vrátane členských štátov Európskej únie (EÚ) platili za jej plyn v rubľoch, čo je spôsob, ako obísť finančné sankcie Západu proti jej centrálnej banke za ruskú inváziu na Ukrajinu.

Gazprom uviedol, že k 30. máju nedostal žiadne platby za aprílové dodávky plynu do Holandska napriek tomu, že spoločnosť GasTerra upozornil, že platby za plyn je potrebné uskutočniť v rubľoch.

Čiastočne štátom vlastnená spoločnosť GasTerra v pondelok (30.5.) informovala, že očakáva zastavenie dodávok potom, čo sa "rozhodla nesplniť jednostranné platobné požiadavky Gazpromu", pretože by tým porušila sankcie EÚ.

Plyn nakúpia inde

Zastavenie dodávok znamená, že odteraz do októbra nebudú do Holandska dodané dve miliardy metrov kubických plynu, uviedla spoločnosť GasTerra a dodala, že "to predvídala a nakúpila plyn inde".Holandsko je ďalšou zo skupiny európskych krajín, ktoré zasiahlo zníženie dodávok ruského plynu, pričom aj Fínsko zaznamenalo v máji prerušenie dodávok. Holanďania sa spoliehali na Rusko len s približne 15 % dodávok plynu, čo predstavuje približne šesť miliárd metrov kubických ročne, tvrdí vláda. To je menej ako priemer EÚ, ktorý je 40 %. Holandsko sa podobne ako ostatné európske krajiny snaží znížiť svoju závislosť od energií z Ruska.